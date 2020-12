Regale, di classe, riservata e senza dubbio molto bella: le caratteristiche che rendono Kate Middleton così amata in Inghilterra (e non solo) sono molte. Ma quali saranno le caratteristiche che hanno reso questa giovane ragazza, una delle donne più ammirate del mondo? In primo luogo è una futura Regina, e già questo basta per catalizzare l’attenzione del popolo su di lei e sulla sua famiglia.

Kate Middleton è una ragazza elegante e di classe, ed ha una personalità molto riservata, altro punto a suo favore. In passato il suo amico Richard Dennen ha raccontato che la Middleton è una ragazza misurata e molto controllata.

Le sue affermazioni sono state confermate anche da Jules Knight, che conosce Kate sin dai tempi della scuola, e l’ha definita appunto molto “equilibrata”:

Non l’ho mai vista perdere la pazienza con un fotografo o scagliarsi contro un paparazzo,

ha spiegato Knight. Ma basta questo per rendere una persona, una delle più amate del mondo? Non esattamente, a quest’ora quasi tutte noi saremmo amate come Kate Middleton!

Video Credit MsMojo

Effetto Kate Middleton: ecco perché tutti la amano

Chi si è ritrovato a seguire le vicende della Famiglia Reale non può fare a meno di notare che la Middleton ha l’innata capacità di sembrare sempre affabile e calorosa, senza però mai superare determinati limiti (quelli imposti dall’etichetta Reale).

Che sia “naturale” o “creato a tavolino”, il comportamento della futura Regina Consorte suscita molta simpatia, ammirazione e benevolenza. Il suo modo di gesticolare, ad esempio, per molti è frutto di un attento studio del linguaggio del corpo, nato proprio dall’intento di apparire quanto più amichevole possibile.

Di certo poi Kate Middleton avrà anche una bella personalità. Quel che è certo è che ha una grande forza di volontà. Fino ad oggi infatti sembra stia gestendo bene il peso della vita di Corte (che come ben sappiamo, non è tutta tiare, tè e pasticcini).

Intanto, forse (anzi, quasi certamente) proprio grazie a Kate Middleton, le pagine social KensingtonRoyal su Twitter e Instagram hanno conquistato milioni di follower, che ogni giorno notano e fanno notare l’eleganza senza tempo della moglie del futuro erede al trono d’Inghilterra!

Foto da Instagram