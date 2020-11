Kate Middleton è da sempre considerata una delle prime persone comuni che è riuscita a sposare un Principe e che, fra qualche tempo, salirà sul trono nel ruolo di Regina Consorte. Una cosa non da poco, certo, ma la reputazione della Duchessa di Cambridge è stata messa in “pericolo” (se così vogliamo dire) da un comico, che ha fatto sapere che in realtà Kate è sempre stata una ragazza molto privilegiata. Altro che “persona comune”!

Durante un episodio di The Graham Norton Show di qualche anno fa, il comico Jack Whitehall (che ha frequentato la stessa scuola di Kate, ovvero il Marlborough College) e la collega Miranda Hart (che come la Duchessa ha frequentato la Downe House School) hanno spiegato che Kate Middleton è “una popolana” nel senso che non ha titoli e non proviene da una famiglia aristocratica. In realtà però è cresciuta come una ragazza molto privilegiata.

I genitori di Kate Middleton, ad esempio, possiedono un’attività di successo di forniture per feste. Inoltre, lei ha frequentato le scuole migliori sin dalla giovanissima età.

Video Credit The Graham Norton Show

Voglio dire, la cosa più ridicola di questa cosa di Kate Middleton è quello che si dice sul suo essere il primo cittadino comune a sposarsi nella Famiglia Reale. Scrivono di lei come se venisse dal ghetto. Avevamo un solo ragazzo di colore in tutta la nostra scuola, che era un mio amico di nome Daniel, che il preside usava in ogni singola fotografia della scuola per rendere la nostra scuola più diversificata.

Kate Middleton è sempre stata una “privilegiata”

Ecco dunque che i due comici, i quali non hanno frequentato gli istituti contemporaneamente a Kate Middleton, fanno finalmente un po’ di chiarezza. Jack Whitehall spiega anche che, nonostante non fosse un compagno di scuola della Duchessa, frequentava molte persone che uscivano con lei. Durante la sua intervista fa infine una simpatica ammissione:

Sono così invidioso. Se fossi uscito con lei, se fossi andato con la Regina a scuola, non avrei mai smesso di raccontarlo per tutto il resto della mia vita!

Chissà cosa ne penserà la “nostra “ Kate di queste rivelazioni!

Foto da HelloMagazine