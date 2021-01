Oggi, 9 Gennaio 2021, Kate Middleton compie 39 anni, e per il suo compleanno la Duchessa di Cambridge intende trascorrere una giornata insieme ai suoi figli e al marito. Del resto, come molti di noi, anche Kate aveva ben poca scelta. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, festeggiare il compleanno in grande stile è praticamente impossibile (fatta eccezione per chi, anche in Italia, organizza compleanni con centinaia di invitati, infischiandosene allegramente delle regole).

Ma polemiche a parte, questa giornata è dedicata a lei, la Duchessa dei sorrisi. Kate Middleton organizzerà una celebrazione di basso profilo. Magari spegnerà le candeline insieme ai suoi figli, i Principi George, Charlotte e Louis, e naturalmente insieme al marito William.

Un insider ha fatto sapere che in realtà la Middleton non è una grande amante di party e feste.

Catherine non è una persona che fa tante storie o vuole grandi feste: stare con William e i bambini è il suo modo preferito di trascorrere il suo compleanno,

ha raccontato un amico della Duchessa. Dunque, la famiglia festeggerà i 39 anni di Kate Middleton in intimità, nella residenza di Anmer Hall, dove i Cambridges vivono dall’inizio delle vacanze di Natale, e dove mamma Kate sta aiutando i suoi figli con la tanto temuta (ma necessaria) didattica a distanza.

Video Credit Top Famous Tube

Dopo il compleanno, Kate Middleton non vede l’ora di tornare a lavoro!

Intanto, come rivela l’autrice Reale Ingrid Seward, la Duchessa Kate non vede l’ora di poter tornare a lavorare:

Kate vorrà tornare subito al lavoro, il che non sarà facile con i più piccoli a casa, ma ha dimostrato quanto sia importante il suo lavoro per lei. Non si tratta solo di stringere delle mani, è arrivata alle radici della campagna Early Years e farà molto di più in questo settore.

Per chi se lo stesse chiedendo, la campagna Early Years nasce con lo scopo di aiutare gli enti di beneficenza a stabilire una lista di priorità per garantire educazione e sostegno sin dalla prima infanzia nel Paese. Un impegno niente male, non vi pare?

In attesa che possa fare ritorno al suo lavoro, mandiamo tanti cari (e Regali) auguri a Kate Middleton per i suoi 39 anni!

Foto da Instagram