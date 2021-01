Kate Middleton è una mamma moderna, soprattutto se paragonata alle altre mamme della Famiglia Reale. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono genitori di tre bei bambini, ovvero i Principini George, Charlotte e Louis. I piccoli sono spesso visti insieme alla mamma e al loro papà durante gli eventi pubblici. Di frequente possiamo vederli mentre camminano tutti insieme tenendosi per mano, formando un quadretto davvero adorabile.

Ma quali tecniche genitoriali useranno William e Kate? A parlarne è stata l’esperta di genitorialità Sophie Pickles, che durante una recente intervista rilasciata ad Express.co.uk ha spiegato che, sebbene sia rimasta perlopiù fedele alle regole tradizionali della Royal Family, Kate Middleton può essere considerata per certi versi una “mamma moderna“.

Lo stile genitoriale di Kate può essere considerato all’avanguardia rispetto ad altri nella Famiglia Reale, ma in realtà preferisce molte tecniche genitoriali tradizionali. I Principi e la Principessa sono stati cresciuti per essere educati, cortesi e rispettosi degli altri. Kate non ha paura di essere severa se necessario, i bambini devono seguire le ‘regole’ di casa e soddisfare le aspettative di Kate e William.