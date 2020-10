Kate Middleton riceve consigli di coppia anche da Camilla

Kate Middleton ha ricevuto consigli anche da Camilla per vivere al meglio la sua storia d’amore con il Principe William. Lo abbiamo già detto più volte: sposare un Principe non è quella gran cosa che i film della Disney ci avevano portate a credere. È vero, è possibile indossare abiti eleganti e diademi, è possibile vivere in un Palazzo, ma che dire della privacy? Che dire della libertà di indossare e mangiare ciò che si vuole? E soprattutto, che dire della propria vita privata?

Far parte della Famiglia Reale inglese comporta non poche rinunce, e questo lo sanno molto bene tutti i membri, da Kate Middleton alla Regina Elisabetta, passando per Camilla, Carlo e arrivando a Harry e Meghan Markle.

Fortunatamente a dare qualche consiglio alla Duchessa Kate Middleton ci ha pensato Camilla! Quando William e Kate erano fidanzati, la coppia aveva senza dubbio diritto a una buona dose di privacy, grazie a un accordo stipulato dalla Famiglia Reale con i media. William è stato in grado di godersi la vita universitaria in modo (quasi) del tutto normale, ma le cose sono cambiate un tantino quando sia lui che la sua allora fidanzata Kate si sono laureati.

La Middleton aveva molto da imparare in merito alla vita da Royal, e doveva farlo il più velocemente possibile, in quanto fidanzata del Principe e futuro Re d’Inghilterra.

I consigli d’amore di Camilla per Kate Middleton

Fortunatamente per Kate, a darle una mano ci ha pensato la suocera Camilla, che a detta di Robert Lacey, autore della biografia Battle of Brothers, avrebbe dato un prezioso consiglio alla giovane ragazza. Il piccolo suggerimento per Kate non era semplice da seguire, ma la Middleton si sarà impegnata davvero molto.

Camilla aveva confidato a Kate il segreto per tenersi stretto un Principe indaffarato: adattare il tuo programma o, beh, praticamente tutta la tua vita, alla sua.

Lacey spiega però che per Kate le cose non sono state proprio semplici. William era infatti un ragazzo estremamente indaffarato. Era impossibile adattarsi al suo programma. Dopo l’università, il Principe si è trasferito a Sandhurst per unirsi alla Royal Military Academy. In seguito fece anche un lungo viaggio da solo in Nuova Zelanda, mentre Kate rimaneva a casa.

Ovviamente la Middleton non è rimasta con le mani in mano. La donna ha cercato di darsi da fare, creando quello che Lacey definisce un “camuffamento”. La donna cominciò infatti a lavorare per l’azienda di famiglia e per un noto marchio di accessori, nel tentativo – dice l’esperto reale – di non apparire come una ragazza bisognosa. Dite che Kate sarà riuscita a raggiungere il suo scopo?

