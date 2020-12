Kate Middleton rivela qual è il suo cooking show preferito

Non solo noi “comuni mortali”, anche i membri della Royal Family amano seguire i cooking show, e Kate Middleton non è da meno! Per chi adora deliziarsi (o per chi si limita a deliziare solo gli occhi) con programmi di cucina, dovete sapere che la vostra è una passione “nobile”, tanto da essere condivisa nientemeno che dal Principe William e dalla moglie Kate Middleton!

In particolar modo, pare che la coppia adori guardare lo show Great British Bake Off, che sin dal 2010 allieta i telespettatori della Gran Bretagna. Pare che il Duca e la Duchessa di Cambridge siano appunto dei grandi fan del programma, e che amino cimentarsi anche nella preparazione di manicaretti più o meno elaborati.

A conferma della passione di Kate e William per i programmi di cucina, vi ricordiamo che nel 2019 i Cambridges hanno unito le forze con l’ex giudice di Bake Off Mary Berry per realizzare uno speciale televisivo di Natale, in cui la coppia si è sfidata … a colpi di ricette nella famigerata roulade-making challenge! Potete vedere il video proprio qui sotto.

Video Credit BBC

In quella particolare occasione Kate ha spiegato tra l’altro che una delle prime parole di suo figlio Louis è stata proprio “Mary”. Il perché è presto detto: Kate Middleton possiede tutti i libri di cucina di Mary Berry, e il bambino non solo l’ha spesso sentita nominare, ma riesce anche a riconoscere il volto della donna quando la vede.

Le mille doti di Kate Middleton: è anche un’ottima pasticcera

La Duchessa ha anche raccontato di essere una cuoca discreta. Sapevate ad esempio che Kate Middleton prepara personalmente le torte di compleanno per i suoi figli?

Adoro fare le torte. È diventata un po’ una tradizione che io rimanga sveglia fino a mezzanotte con quantità ridicole di impasto per torte e glassa, e ne preparo troppo. Ma lo adoro.

Insomma, a quanto pare non vedremo mai le pietanze di Kate Middleton su Cucinaremale o altri gruppi del genere, ma se mai dovessero creare una versione Royal del Great British Bake Off, siamo certi che la Duchessa parteciperà con piacere al programma!

Foto da Instagram