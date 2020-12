Kate Middleton rivela un dettaglio in merito al Principe William: ecco per cosa si arrabbiava ai tempi dell'Università

Kate Middleton e il Principe William formano senza dubbio una delle coppie più amate del mondo del gossip. Che lo vogliano o no, i Cambridges sono considerate in fin dei conti due celebrità, ed è sempre divertente scoprire qualche dettaglio in più sulla loro vita. Ebbene, proprio pochi giorni fa sono giunti nuovi pettegolezzi sul loro conto, indiscrezioni che risalgono nientemeno che ai tempi dell’università!

No, non stiamo parlando della famosa sfilata universitaria di Kate Middleton, che ha aiutato la Duchessa a conquistare il cuore del suo Principe. Stiamo parlando più che altro di aneddoti … culinari! Come ben sapranno i fan della coppia, Kate Middleton e William sono due persone particolarmente competitive, anche fra loro.

I coniugi hanno divertito spesso i loro fan con siparietti buffi e vere e proprie gare, come quella che li ha visti protagonisti di eventi sportivi di rilievo (ad esempio in occasione dell’allenamento per la maratona di Londra nel 2017) e altri tipi di gare.

Video Credit The Royal Family Channel

Fra queste, segnaliamo anche le competizioni di cucina. Il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono recentemente sfidati nella preparazione di dolci e Bagel, e proprio in quei momenti è emerso il carattere competitivo di entrambi, e in particolar modo quello di William.

Kate Middleton: cosa fa arrabbiare il Principe William?

A quanto pare il futuro Re d’Inghilterra avrebbe la tendenza ad arrabbiarsi quando le cose non vanno come previsto, specialmente quando si trova fra pentole e fornelli. Del resto, Kate aveva già parlato delle (scarse) abilità culinarie del marito, in occasione dell’intervista rilasciata per annunciare il loro fidanzamento, nel 2010. Ecco quali sono state le parole di Kate al riguardo:

Ha cucinato per me un bel po’ all’università, e veniva sempre a galla un po’ di rabbia se qualcosa andava storto. Io dovevo girovagare per la cucina per risolvere le cose che non andavano.

Con la sua proverbiale gentilezza, Kate ha però anche ammesso di non aver dato molto spazio a William per poter migliorare in cucina. Probabilmente perchè è lei a cucinare in casa. Dal canto suo, William ha tuttavia ammesso di essere molto pigro quando si tratta di mettersi ai fornelli:

Divento piuttosto pigro riguardo alla cucina perché quando torno dal lavoro è l’ultima cosa che voglio fare, davvero.

Insomma, l’impegno mostrato ai tempi dell’università scaturiva dal desiderio di sorprendere la sua ragazza, ma una volta sposati … possiamo dire che William ha appeso il grembiule al chiodo!

Foto da Instagram