Il Principe Carlo si è sempre dimostrato molto vicino sia a Kate Middleton che a Meghan Markle. Il padre di William ed Harry ha infatti provato sempre un profondo affetto nei confronti dei suoi figli e delle sue nuore, tanto da aver provato una profonda tristezza quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Famiglia Reale.

A rendere felice e orgoglioso il futuro erede al trono ci pensano però Kate Middleton e il Principe William, che come ben sappiamo stanno lavorando sodo per sostenere i valori della Monarchia, soprattutto da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus.

In occasione del celebre Royal Wedding di William e Kate, Carlo e Camilla hanno anche posato insieme alla coppia per le foto ufficiali del matrimonio. Ebbene, a quanto pare una delle foto di quella straordinaria giornata si trova in bella mostra nella casa di Clarence House. Come facciamo a saperlo? Presto detto!

Video Credit OBI STARS

Il Principe Carlo e l’affetto per Kate Middleton svelato in questo tenero dettaglio

Alcune settimane fa Carlo ha accolto in casa sua il Primo Ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi, in occasione di una sua visita ufficiale a Londra. In quella particolare occasione il futuro Re dell’Inghilterra è stato immortalato mentre sorrideva e gesticolava durante la sua chiacchierata con il Primo Ministro. Il tutto, naturalmente, mantenendo sempre un rigoroso distanziamento sociale. Ebbene, come potete vedere nel video in alto, dalle foto scattate durante l’incontro sarebbe emerso un piccolo ma tenero dettaglio.

La stanza del Principe era piena di ornamenti e oggetti, tra cui un orologio d’oro decorato, piatti e candelabri di cristallo e molto altro. Ad attirare l’attenzione è stato però un adorabile particolare. Su un mobile della stanza si trovava infatti la foto del matrimonio di William e Kate, dove è raffigurata l’intera Famiglia Reale.

Lo scatto è stato realizzato nella Sala del Trono di Buckingham Palace, poco dopo il fatidico “si”. C’è chi ha notato (e fatto notare) che nella stanza non vi è al contrario alcuna immagine delle nozze di Harry e Meghan Markle, ma con buone probabilità si troverà in un’altra stanza o conservata su un altro ripiano!

Foto da Zimbio