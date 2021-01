Per quale motivo Lady Diana era conosciuta come la Principessa del Galles, mentre Kate Middleton è considerata “solo” una Duchessa? Se anche voi vi siete posti questa domanda, ebbene, ecco la tanto attesa risposta!

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, è senza dubbio uno dei membri più amati della Famiglia Reale. Si dice che sia al secondo posto della classifica dei Royal più apprezzati nel Regno Unito (dopo la Regina naturalmente), ma nonostante ciò, la giovane donna non è considerata una Principessa. Al contrario, l’altrettanto amata Lady Diana era invece nota come la “Principessa del Galles”. Ma a cosa sarà dovuta questa differenza?

Come spiega il sito Express, nella Famiglia Reale le donne detengono i seguenti titoli:

Principessa

Duchessa

Contessa

Baronessa.

In genere il titolo di Principessa è riservato solo alle discendenti biologiche del Monarca. Ciò vuol dire che la piccola Charlotte, figlia del Principe William e di Kate Middleton, è a tutti gli effetti una Principessa. Lo stesso vale per la Principessa Eugenia e la sorella Beatrice. Tutte e tre sono imparentate con la Regina, quindi hanno ereditato il titolo di Principessa.

Kate Middleton sarà mai una Principessa?

Si, va bene – vi starete dicendo – ma Lady Diana non era imparentata con la Regina, e nonostante ciò era considerata una Principessa. Come mai? Ottima domanda!

Gli osservatori Reali spiegano che in realtà quello di Principessa non è mai stato il “titolo ufficiale” di Lady Diana. È stato il pubblico a conferirle tale ruolo, in modo non ufficiale. Probabilmente si trattava di un’ennesima dimostrazione di quanto Diana Spencer (nota anche coma la “Principessa del popolo”) fosse amata in Inghilterra e nel resto del mondo.

Il titolo di Principessa del Galles le è stato assegnato per estensione, dal momento che suo marito Carlo era appunto il Principe del Galles. Insomma, Diana Spencer non era una Principessa di diritto.

E per quanto riguarda Kate? Beh, la nostra cara Duchessa non deve preoccuparsi, perché nel suo futuro c’è un ruolo ancor più elevato, ovvero quello di Regina Consorte, che assumerà quando il marito William salirà sul trono.

