The Crown, cos’è successo davvero tra Lady Diana e il Principe Carlo?

I fan della serie The Crown non potranno fare a meno di domandarsi cosa sia successo effettivamente fra Lady Diana e il Principe Carlo. La serie Netflix, giunta a una quarta stagione a dir poco appassionante e avvincente, ripercorre le varie tappe del rapporto fra Carlo e Diana. Si tratta di una relazione travagliata, terminata purtroppo nel peggiore dei modi, una storia che per certi versi è ben nota al pubblico di tutto il mondo.

Di fronte alla rappresentazione di Diana (interpretata in modo molto accattivante dall’attrice Emma Corrin) e del suo difficile rapporto con Carlo, non possiamo fare a meno di chiederci quanto ci sia di vero in ciò che abbiamo visto sullo schermo. Carlo era davvero frustrato e triste all’idea di sposare Diana? E davvero la Principessa aveva avuto dei ripensamenti poco prima delle nozze con il Principe?

Ebbene, a grandi linee possiamo affermare che si, le cose sono andate effettivamente così. Sono molte le testimonianze che confermano, ad esempio, la profonda tristezza provata dalla Principessa Diana non solo durante gli anni del matrimonio, ma anche prima delle nozze, quando – con sua grande delusione – capì che il suo futuro marito era innamorato di un’altra donna. Celebre fu e rimarrà sempre la frase “In questo matrimonio eravamo in tre, un po’ troppo affollato”.

Video Credit iLovePrincessDiana

Diana sapeva bene che il cuore di Carlo apparteneva a un’altra donna, una persona che – a detta di molti – avrebbe anche cercato di diventare sua amica. La Spencer non si fidava però di Camilla Parker Bowles, una figura che rappresentava una presenza fin troppo ingombrante nel suo matrimonio.

The Crown: la verità sul rapporto fra Diana e Carlo

L’autrice Sally Bedell Smith afferma nella sua biografia “Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life”, che, in procinto di sposare Diana, il Principe Carlo avrebbe anche pianto il giorno prima delle nozze. Non riusciva a dimenticare la sua ex ragazza. Diana avrebbe persino sentito Carlo mentre, parlando al telefono con Camilla, le sussurrava:

Qualunque cosa accada, ti amerò sempre.

Dopo aver sentito quelle parole, la donna chiese spiegazioni al marito, e ne seguì una lite furibonda. Solo molti anni dopo, nel 1994, Carlo ammise di aver mantenuto la sua relazione segreta con Camilla, nonostante fosse sposato con la Principessa Diana.

E a ben guardare, il modo in cui sono andate le cose per questa coppia Reale poteva essere previsto. Non di certo l’incidente che ha distrutto la vita di una donna nel fiore degli anni, ma poteva essere prevista la fine del matrimonio fra Carlo e Diana.

I più attenti fanno notare che proprio in occasione dell’annuncio delle nozze, il Principe Carlo, rispondendo alla domanda di un giornalista, aveva confermato di essere innamorato di Diana, facendo seguire però a questa affermazione una conclusione raggelante:

Naturalmente la amo. Qualunque cosa significhi ‘essere innamorato’.

Nella nostra mente non possono che riecheggiare la frase di Lady Diana, che con il suo sorriso gentile ci esortava a fare sempre e solo ciò che ci dice il cuore.

Foto da Instagram