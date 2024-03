Kate Middleton, fonti autorevoli confermano l’indiscrezione choc: “Un importante intervento”

I fan reali si interrogano sulla gravità della situazione e sulla possibilità per Kate Middleton di tornare in buone condizioni, come l'abbiamo sempre vista.

Attorno a Kate Middleton si sta allargando sempre più un’aura misteriosa che non fa altro che causare sempre più dubbi e speculazioni sulla Royal Family. Le sue apparizioni sulla scena pubblica dopo il suo intervento chirurgico addominale di gennaio, per le modalità e per le uscite a dir poco goffe, destano più preoccupazione che altro.

Il riserbo di Palazzo Kensington sulla natura della sua malattia ha dato modo a molte voci e teorie cospirative di diffondersi. Alla fine, oltre alle scuse dopo lo scandalo della foto di famiglia “falsa”, è arrivata anche la rimozione della foto ritoccata che era stata pubblicata per la Festa della Mamma.

Sarebbe giunta solo poche ore fa un’indiscrezione a dir poco scioccante. La blogger americana Jessica Reed Kraus, nota per i suoi scoop che coinvolgono diverse celebrità, ha rivelato su Instagram che Kate Middleton avrebbe subito un intervento all’intestino e starebbe affrontando la convalescenza con un sacchetto per la stomia.

La notizia sembrerebbe credibile soprattutto perché ripresa da altre fonti autorevoli, non solo sui social. L’informazione, infatti, trova riscontro anche nelle parole di esperti reali come Antonio Caprarica che, fin da subito, avevano ipotizzato una problematica intestinale.

Il silenzio di Kensington Palace è glaciale e di certo non aiuta a dissipare le incertezze su Kate Middleton. Il riserbo ufficiale potrebbe essere lo strumento scelto senza compromessi per proteggere l’immagine pubblica di Kate Middleton e la sua privacy, proprio adesso che affronta un momento delicato.

La convalescenza sarebbe destinata a durare anche 12 settimane, ed ecco spiegata la sua assenza prolungata e la sua sostituzione all’evento annuale del St. Patrick’s Day con le Guardie irlandesi il 17 marzo. La principessa del Galles non presenziava: al suo posto Lady Ghika, moglie del tenente colonnello del reggimento.

I fan reali si interrogano sulla gravità della situazione e sulla possibilità per Kate di tornare in buone condizioni, come l’abbiamo sempre vista e conosciuta. La notizia della stomia ha destato particolare apprensione e, non meno importante, preoccupazione per il futuro della stessa Famiglia Reale. Non ci sono conferme ufficiali da parte di Palazzo Kensington e la reale natura dell’intervento resta un grande punto interrogativo.