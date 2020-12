Cari amanti della Royal Family, oggi parleremo di “inchini e riverenze”. Chi da tempo segue le vicende di Kate Middleton, Meghan Markle, della Regina Elisabetta e del resto della “Royal banda” saprà di certo che gli inchini rappresentano una delle tradizioni più longeve a Corte. Se poi avete visto la serie The Crown, avrete notato anche voi l’imbarazzo della giovane Lady Diana, alle prese con infiniti inchini di fronte ai membri della Famiglia Reale.

Ecco, pare che in quella singolare scena non ci fosse nulla di esagerato, o quasi. Ma come funziona esattamente la “questione inchini”? Come bisogna comportarsi se, entrando in una stanza, dovessimo trovarci contemporaneamente di fronte alla Regina, a Kate Middleton e a Meghan Markle? Superata l’aria gelida che invaderebbe la stanza, dovremmo barcamenarci appunto nella cosiddetta arte degli inchini.

A darci una mano è stata l’esperta di galateo Jean Broke Smith, la quale spiega innanzitutto che le riverenze sono una questione seria, per cui … basta scherzare! Scopriamo come bisogna comportarsi e perché, volendo, Meghan Markle potrebbe doversi inchinare di fronte a Kate Middleton un giorno!

Perché Meghan Markle dovrebbe inchinarsi di fronte a Kate Middleton?

Sappiamo bene che Kate ha sposato il Principe William nel 2011, e nel giorno delle nozze è diventata Duchessa di Cambridge, un titolo molto elevato nella Monarchia. Un giorno, tra l’altro, la Middleton diventerà anche Regina Consorte, per cui assumerà un prestigio ancor maggiore. Per quanto riguarda Meghan invece, l’avvenente ex attrice ha sposato il suo Principe nel 2018, divenendo anche lei Duchessa (del Sussex per l’esattezza).

Verrebbe da pensare che, almeno per il momento, Meghan Markle e Kate dovrebbero avere lo stesso prestigio. Ebbene, le cose non stanno così. Poiché Harry è più giovane del Principe William ed è inferiore nella linea di successione al trono, i Sussex sono considerati meno “importanti” rispetto ai Cambridge.

Gli inchini, secondo la tradizione, vanno eseguiti dalle donne Reali in segno di rispetto. Sappiamo già che tutti dovrebbero inchinarsi di fronte alla Regina:

Anche in privato spero che altre donne Reali eseguano un leggero inchino a Sua Maestà quando entra in una stanza. In pubblico, sua figlia, la Principessa Anna, farà sempre un inchino prima di dare un bacio a sua madre.

E per quanto riguarda le nostre Kate e Meghan? Le regole impongono che, in presenza dei mariti, gli altri Reali eseguano una piccola riverenza. Se i mariti non sono presenti, sparisce anche l’inchino.

Ad esempio, ci si aspetta che altre donne Reali facciano una riverenza a Camilla, Duchessa di Cornovaglia quando è alla presenza del Principe Carlo. In linea con le regole, ci si aspetta che Meghan faccia un inchino a Kate quando è con il Principe William. Tuttavia Meghan non dovrebbe fare un inchino se Kate non è accompagnata.

Sentite anche voi puzza di maschilismo?

Tornando a Meghan e Kate, la Markle dovrebbe già inchinarsi di fronte alla Middleton. Inoltre, un giorno la Duchessa di Cambridge dovrebbe diventare Regina Consorte, e quando ciò avverrà, tutte le donne dovranno inchinarsi a lei.

Nel dubbio, io cambierei strada per evitare di fare qualche figuraccia!

