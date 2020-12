Meghan Markle e il Principe Harry stanno perdendo sempre più prestigio e visibilità? A sostenerlo sarebbe l’esperto Reale per il Daily Mail, che durante un suo intervento al podcast “Pod Save the Queen” ha spiegato che il Duca e la Duchessa del Sussex stanno “diventando rapidamente irrilevanti“. Ma in che senso esattamente? E’ presto detto!

Secondo l’esperto, pare che la coppia non stia facendo sostanzialmente nulla di concreto per portare avanti i propri progetti, mentre – al contrario – i membri Senior della Royal Family si stanno impegnando in modo tangibile (il Principe William, ad esempio, si sta battendo in prima linea per proteggere il Pianeta, e lo stesso possiamo affermare per il Principe Carlo).

Devono stare attenti qui, seduti in una torre d’avorio, a parlare di cose che gli vengono appena in mente, senza che nessuno gli dia dei consigli. Non so davvero chi siano i loro consiglieri al momento,

ha commentato l’esperto Reale, aggiungendo che, se paragonati a Kate Middleton e al Principe William, o anche al Principe Carlo e alla moglie Camilla, di certo i Sussex appaiono sempre più inconsistenti.

Video Credit Entertainment Tonight

Meghan Markle ed Harry stanno davvero perdendo prestigio?

Il dubbio dell’esperto Reale è che, così facendo, la coppia possa rimanere indietro rispetto agli altri membri della Famiglia Reale.

C’è da dire che sia Harry che Meghan hanno lanciato solo pochissimo tempo fa il sito della loro organizzazione di beneficenza, Archewell. La coppia ha anche tenuto svariati discorsi negli ultimi mesi, toccando argomenti che vanno dalla discriminazione razziale al bullismo on line, fino all’importanza della democrazia e del diritto di voto.

Infine, non dimentichiamo che i Sussex si sono anche uniti alla famosa Harry Walker Agency, l’agenzia che rappresenta personalità di spicco, come ad esempio gli Obama e i Clinton.

Insomma, possiamo dire che per loro i lavori sono ancora decisamente “in corso”! Di certo non dovremo attendere molto prima di poter vedere con i nostri occhi i primi progetti della coppia, non pensate anche voi?

Foto da Instagram