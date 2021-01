La pace è sempre più vicina per Kate Middleton e Meghan Markle, e di conseguenza anche per il Principe William ed Harry. Dopo un anno di tensioni, un anno di gossip, indiscrezioni e pettegolezzi, probabilmente stiamo per dire addio a una delle faide familiari più chiacchierate degli ultimi tempi, quella che non ha coinvolto solo Harry e William, ma che ha riguardato l’intera Royal Family, Nonna Elisabetta compresa.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che il Principe William e il Principe Harry abbiano fatto dei passi da gigante per riuscire a ricucire il loro rapporto. Tutto ciò, mentre tanti pettegoli non facevano che sostenere che i Cambridges e i Sussex non avrebbero mai sotterrato l’ascia di guerra (accusando perlopiù Kate Middleton e Meghan Markle di aver rovinato il rapporto fra i due fratelli più amati di sempre).

Nonostante il distanziamento sociale (che nel caso di William ed Harry è stato decisamente grande, visto che uno vive in Inghilterra e l’altro negli Stati Uniti), i giovani ragazzi avrebbero mantenuto i rapporti, grazie alle videochiamate e alle telefonate.

Kate Middleton e Meghan Markle, la pace è vicina!

Si vocifera adesso che la relazione tra i fratelli sia migliorata molto verso la fine dello scorso anno (il 2020, sia beninteso), e il Principe William e il fratellino “non vedono l’ora di trascorrere del tempo insieme di persona”. Ovviamente tutto ciò avverrà quando sarà possibile tornare a viaggiare.

Video Credit Guardian News

Pare persino che il Principe William e Kate Middleton abbiano in programma di fare un lungo viaggio (e chi non ha questo desiderio in un momento del genere?), e di andare a trovare i Sussex in California, per vedere come si sono sistemati nella loro nuova “casetta” a Montecito.

Insieme ai Cambridges vi saranno anche i baby Royal (George, Charlotte e Louis). Finalmente i bambini potranno giocare con il cuginetto Archie!

Insomma, per la Famiglia Reale il 2021 potrebbe portare tante ottime novità, e noi non possiamo che augurarci che sia così! In fin dei conti, non è sempre bello quando dopo una lite si torna a far pace?

Foto da Instagram