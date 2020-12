Meghan Markle e Kate Middleton sono troppo furbe per essere nemiche. Lo sostiene senza il minimo dubbio l’autore Reale Robert Lacey, che ha da poco pubblicato la sua nuova biografia dal titolo “Battle of Brothers”. Con il suo libro, il biografo è tornato a parlare della crisi fra il Principe William ed Harry (e di conseguenza, di quella che ha segnato anche il rapporto fra la Middleton e Meghan Markle). Secondo l’autore entrambe le donne sono fin troppo intelligenti e scaltre per aver dato inizio alla famosa faida familiare.

A detta di Lacey, né Meghan né Kate Middleton hanno causato la fine dei cosiddetti “Fab Four”. Le due duchesse andavano in realtà piuttosto d’accordo. Certo, non possiamo affermare che fossero migliori amiche, ma di certo avevano abbastanza furbizia per capire quale fosse il loro ruolo all’interno dell’istituzione, e sapevano come evitare di creare disaccordi.

Robert Lacey le definisce due “fantastiche professioniste”, in grado di trattarsi a vicenda con abbastanza rispetto reciproco da non creare problemi e da non destabilizzare gli equilibri familiari.

Ognuna era troppo astuta per rendersi nemica di una futura cognata: aveva senso solo essere amiche.

Meghan Markle e Kate Middleton: la faida è scoppiata per Harry e William

Ma da cosa avrà avuto origine, a questo punto, la famosa faida tra i “Fantastici quattro” della Famiglia Reale? Anche questa volta Lacey non ha dubbi: il litigio (o pe meglio dire, la serie di incomprensioni) che ha portato alla rottura tra le due famiglie è stato fra gli stessi Harry e William.

Il conflitto fondamentalmente era tra i due maschi, che si conoscevano da tutta la vita e non avevano mai esitato a dirsi esattamente cosa pensavano e sentivano.

Nonostante il mondo del gossip sembri aver trovato in Kate e Meghan le vere responsabili della crisi fra William ed Harry, Lacey assicura che le cose sono andate dunque in modo ben diverso. Pensate anche voi che la lite tra i Cambridges e i Sussex sia nata essenzialmente a causa di incomprensioni fra i due fratelli, o fate parte del largo gruppo di persone che ritengono che a metterci lo zampino siano state le due cognate?

