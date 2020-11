Meghan Markle e il Principe Harry continuano a essere messi “in ombra” dal Principe William e da Kate Middleton? Ad insinuarlo sono state le commentatrici Reali Rachel Bowie e Roberta Fiorito, che durante il podcast Royally Obsessed avrebbero messo ancora una volta a confronto il comportamento dei Duchi di Cambridge con quello dei Duchi del Sussex.

E ancora una volta, a uscire “perdente” dal confronto pare sia la coppia “fuggiasca”. Come riporta il sito Express, argomento di discussione, in questo caso, è stato l’impegno che le coppie stanno mettendo per cercare di salvare il Pianeta.

Sia Harry che William hanno infatti mostrato un grande interesse nei confronti delle problematiche ambientali, ma mentre William ha concretamente proposto un programma che in 10 anni dovrebbe condurre a un vero cambiamento, Harry e Meghan stanno ancora gettando le basi dei loro progetti.

Comprendo il loro messaggio, ma dov’è l’azione? I Sussexes hanno parlato molto e ascoltando le loro parole durante l’episodio di Time 100, sono apparsi un tantino ripetitivi. Qual è il piano?

Si è domandata la commentatrice reale, aggiungendo che il Duca di Cambridge ha recentemente ottenuto il patrocinio per due enti che proteggono la conservazione ambientale, ovvero il Fauna and Flora International (FFI) e il British Trust for Ornithology (BTO), un tempo appartenuti alla Regina e al Duca di Edimburgo, il Principe Filippo.

Video Credit CBS News

I progetti del Principe William e di Meghan Markle per salvare il Pianeta

Attraverso il sito web del suo Earthshot Prize il Principe William ha anche esortato il mondo intero ad alzarsi e fare la propria parte per il bene del Pianeta:

La Terra è a un punto di svolta e dobbiamo affrontare una scelta difficile: possiamo continuare come stiamo facendo, e danneggiare in modo irreparabile il Pianeta, o possiamo ricordare il nostro potere unico in quanto esseri umani e la nostra continua capacità di guidare, innovare e risolvere problemi. Le persone possono raggiungere grandi cose. I prossimi dieci anni ci presentano uno dei nostri più grandi test: un decennio di azione per riparare la Terra.

Parole importanti quelle pronunciate dal Principe William, alle quali – speriamo – faranno seguito azioni altrettanto importanti.

Nel frattempo anche Meghan ed Harry stanno pianificando grandi azioni per migliorare il nostro Pianeta. Anziché cercare di schierare le due coppie l’una contro l’altra, bisognerebbe forse ascoltare i loro messaggi e cambiare i nostri comportamenti in meglio. Il mondo ne trarrebbe sicuramente maggiori vantaggi!

Foto da Insider