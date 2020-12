C’è chi lo ha definito un “messaggio shock”, e c’è chi invece non può fare a meno di percepire un senso di speranza e amore nelle parole che Kate Middleton e William hanno rivolto alla Nazione per questo Natale 2020.

Quest’anno il Natale è stato molto diverso da tutti gli altri anni. Lo abbiamo trascorso nelle nostre case, è vero, ma molte persone sono rimaste sole a causa delle restrizioni volte a bloccare la diffusione del Covid-19.

In particolar modo nel Regno Unito, la variante inglese del Covid sta inoltre suscitando paura e apprensione. Tante persone quest’anno hanno perso i propri cari, genitori, nonni, fratelli. È difficile augurare “Buon Natale” a cuor leggero, perché dopo quasi un anno di pandemia, sappiamo bene che per molti non sarà affatto un periodo facile.

Il messaggio di Natale di Kate Middleton e William

Ebbene, in occasione del giorno di Natale, oltre alla Regina Elisabetta, anche Kate Middleton e William hanno pubblicato il loro consueto messaggio di Auguri attraverso l’account Instagram di Kensington Royal, ma quest’anno, a differenza degli altri, i Cambridges, si sono rivolti in particolar modo a chi sta soffrendo e lottando a causa della pandemia:

Questo Natale i nostri pensieri sono rivolti a coloro che stanno trascorrendo il giorno da soli, a quelli di voi che sono afflitti dalla perdita di una persona cara e a quelli di voi che si trovano in prima linea, e che stanno in qualche modo recuperando le energie per mettere a rischio la propria vita, per prendersi cura di noi. Augurarvi un buon Natale non ci sembra giusto quest’anno, quindi vi auguriamo invece un 2021 migliore.

Sono queste le parole che Kate Middleton e William hanno pubblicato su Instagram, parole che suonano come un messaggio di speranza, un invito a non abbattersi e ad aver fiducia nel futuro. Speriamo davvero che – anche grazie alle nuove vaccinazioni contro il Covid-19 – il 2021 possa essere davvero migliore e più sicuro per tutti noi!

