Altro che tradimento, il matrimonio fra Kate Middleton e il Principe William va davvero a gonfie vele! Nei giorni scorsi abbiamo spettegolato un po’ in merito al presunto tradimento da parte del Principe William nei confronti della moglie Kate. Il fattaccio sarebbe avvenuto qualche anno fa, ma come sempre si tratta di voci di corridoio mai ufficialmente confermate da nessuno dei protagonisti della vicenda.

Insomma, si trattava di supposizioni e pettegolezzi, ai quali – lo ammettiamo – ci siamo uniti volentieri. Del resto, un po’ di sano gossip non fa mai male, giusto? Ebbene, in barba a chi insinua che la coppia potrebbe aver avuto un momento di crisi, Karen Mooney, fondatrice dell’agenzia di incontri Sara Eden Introductions, ha rivelato che la coppia Reale è più affiatata che mai. E se lo dice una persona che per mestiere forma le coppie, beh, possiamo crederle, giusto?

Durante un’intervista rilasciata al sito Express, l’esperta ha dichiarato che quello fra William e Kate Middleton è un matrimonio celebrato in Paradiso. Beh, si, in effetti l’Abbazia di Westminster è davvero bella, non siete d’accordo? Ma scherzi a parte, vediamo cosa ha dichiarato la donna:

Video Credit Princewilliamandkate andbaby

Avrei sicuramente “accoppiato” William e Kate, credo fermamente che il loro sia un matrimonio fatto in paradiso. Il loro è un matrimonio basato sul rispetto e sull’amore reciproci. Hanno un passato comune, amici universitari in comune, amano le stesse cose, entrambi giocano a tennis e in generale amano lo sport. Si divertono insieme, guardate il linguaggio del corpo quando li vedete in televisione, sorridono molto insieme ed è importante ridere con qualcuno.

Secondo la Mooney, il fatto che Kate e William abbiano la stessa età potrebbe significare anche che abbiano molti interessi in comune. Su questo punto avrei qualcosina da dissentire, ma se lo dice l’esperta!

Kate Middleton, la donna affidabile perfetta per William

Kate Middleton avrebbe inoltre dato grande prova di “affidabilità” quando, nel 2007, William decise di lasciarla. Contrariamente a quanto avrebbero fatto molte persone, la ragazza non spifferò nessun dettaglio ai tabloid:

Ha tenuto la bocca ben chiusa sulla loro relazione … che penso fosse incredibilmente ammirevole. Questo ovviamente ha dato a William molte rassicurazioni nel comprendere che Kate era qualcuno di cui poteva fidarsi, e non qualcuno che sarebbe andato alla stampa. Sposata da nove anni quest’anno, Kate ha dato a William l’amore, la stabilità e i valori familiari che ha sempre desiderato.

La Mooney sembra essere dunque una fan sfegatata della coppia, tanto da ritenere che sia la Regina Elisabetta che il Principe Carlo dovrebbero essere felicissimi di avere i Cambridge nella loro “scuderia”!

Foto da instagram