Kate Middleton, William e la storia extraconiugale: cosa c’è di vero?

Kate Middleton è stata tradita dal Principe William, o forse no: ecco cosa c'è di vero nella presunta storia extraconiugale del Duca di Cambridge

Il Principe William ha davvero tradito Kate Middleton? E se si, con chi esattamente? Cari pettegoli e amanti del gossip, Kate Middleton potrebbe essere stata tradita dal suo bel Principe. Le voci in merito alla presunta liaison fra l’erede al trono e una gentildonna sarebbero trapelate già lo scorso anno, ma ora a parlarne in maniera più lucida e oggettiva è stata la commentatrice Reale Angela Mollard, durante il podcast di New Idea Royals.

In questa occasione la Mollard avrebbe spiegato che probabilmente William ha avuto un breve flirt con una donna, e più esattamente con l’amica di lunga data Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley. La notizia aveva attirato l’attenzione dei media qualche tempo fa:

All’epoca c’erano pettegolezzi di ogni genere sul fatto che William si fosse avvicinato a Rose Hanbury, che loro fossero leggermente sconvenienti. Pensiamo che sia vero? Ho il sospetto che fossero solo buoni amici e che andassero d’accordo. Non credo che William sia il tipo che metterebbe mai in pericolo il suo matrimonio o la monarchia.

Video Credit Celeb&Decor etc

Questa è l’opinione della Mollard, che aggiunge come sia William che la bella Rose Hanbury potrebbero essersi effettivamente avvicinati. Potrebbero aver avuto un legame “inappropriato”, ma cosa c’era davvero sotto? C’era forse qualcosa di concreto? E’ mai possibile che William abbia tradito Kate?

William e Kate Middleton: il tradimento è avvenuto davvero?

A detta di Angela, la risposta sembra essere (molto probabilmente) no. Certo, anche un’amicizia troppo intima avrà creato stress nella coppia:

È stato un periodo molto teso e in effetti, direi probabilmente l’unico scandalo intorno alla loro lunga relazione. Sono abbastanza legati e molto felici con la loro famiglia. Penso che ci fosse pochissima sostanza in questo, ma al momento ovviamente, tutto ciò che accade all’erede al trono, il secondo in successione, fa notizia.

Quel che sappiamo, è che Kate Middleton e Rose Hanbury (che un tempo erano buone amiche) si sono allontanate molto. Quale sia il motivo però non è dato saperlo, quindi … non ci resta che spettegolare!

Foto da Instagram