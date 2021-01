Kate Middleton e i figli vanno matti per la cucina italiana. Beh, come non comprenderli? A quanto pare la Duchessa di Cambridge e i suoi bambini amano molto alcuni piatti della nostra tradizione, a cominciare dalla pasta e dalla pizza naturalmente, due dei cibi più famosi in tutto il mondo. Come se non bastasse, la giovane mamma di tre figli si diverte anche a cucinare insieme ai suoi bambini!

Cari amanti dei “royal gossip”, torniamo a dare una sbirciatina alla “meravigliosa” vita di Kate Middleton! Qualche tempo fa la Duchessa ha parlato con Matthew Kleiner-Mann, amministratore delegato dell’Ivy Learning Trust, ed a quanto pare durante la chiacchierata avrebbe raccontato che lei e i suoi figli amano particolarmente la pasta con il formaggio.

Insieme, mamma Kate e i piccoli preparano tante pietanze, e si divertono un mondo a rendere la cucina un vero e proprio caos! La Duchessa avrebbe ha raccontato che i suoi bambini si divertono un mondo a sporcarsi le mani mentre preparano la base per la pizza. Fra un impegno Reale e l’altro, durante il lockdown, la famigliola si sarebbe quindi dilettata fra ricette e fornelli.

Video Credit The Royal Family Channel

Non solo Kate Middleton! Anche William fra pentole e fornelli

Come Kate, anche il Principe William sembra adorare le ricette italiane fatte in casa. Il ragazzo ha raccontato che sua moglie ha cucinato spesso durante la quarantena, ma anche lui si è divertito a preparare qualche dolce per ingannare il tempo … e la gola!

Ho cucinato un po’. I bambini hanno preso d’assalto la cucina ed è stata un’esplosione di farina e cioccolato ovunque. Anche Catherine ha cucinato un bel po’,

ha raccontato il Principe durante una visita a Smiths the Bakers.

Insomma, ancora una volta dobbiamo ammettere che Kate è davvero “una di noi”! Durante la quarantena anche lei si è rimboccata le maniche, mahari ha anche comprato chili di farina e lievito, ed ha cucinato per tutta la famiglia, sperimentando ricette nuove e made in Italy!

Foto da Instagram