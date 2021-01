Durante il periodo in cui si è fidanzata ufficialmente con il Principe William, Kate Middleton ha affrontato un momento molto triste. Cosa sarà accaduto esattamente? Torniamo a parlare della vita di Kate Middleton insieme al suo Principe, e facciamo oggi un salto indietro nel tempo, per approdare al 2010, quando il Principe William si è inginocchiato mentre si trovava in Kenya, per chiedere la mano della sua allora fidanzata Kate.

In quell’occasione, la ragazza era davvero felicissima. Come non esserlo? Finalmente aveva messo l’anello al dito a uno dei giovani più ambiti di tutto il mondo! Al suo posto, io lo avrei raccontato a tutti! Ebbene, purtroppo la nostra Kate non ha potuto condividere il lieto evento con nessuno per qualche settimana!

La coppia aveva infatti deciso di mantenere segreto il loro fidanzamento, almeno finché non lo avessero annunciato pubblicamente al popolo inglese. Ciò implica che Kate non ha potuto raccontare nulla alla sua famiglia. I due si sono fidanzati il 20 ottobre 2010, ed hanno fatto l’annuncio solo alcune settimane dopo, a metà Novembre.

Video Credit ducadelaide

Kate Middleton, il triste evento prima dell’annuncio del suo fidanzamento ufficiale

Purtroppo, in quell’arco di tempo il nonno di Kate Middleton è deceduto. Uno dei più gradi rimpianti della Duchessa è stato quello di non aver potuto condividere la bella novità anche con lui.

A raccontarlo è stata, anche questa volta, l’esperta Reale Katie Nicholl, che nel suo libro Kate: Our Future Queen spiega che William ha preso parte al funerale del nonno di Kate Middleton:

Kate era profondamente rattristata per non aver avuto la possibilità di dire a suo nonno che era fidanzata con William. Sapeva che sarebbe stato felice per lei.

Due settimane dopo la morte del nonno, il 16 novembre, Kate e William hanno annunciato la loro intenzione di sposarsi:

A William piaceva ingannare i media, e questo era un annuncio che voleva fare da solo. L’ultima cosa che voleva era che un giornale ricevesse lo scoop, come era successo con il fidanzamento di suo padre con Camilla.

Per quanto riguarda il resto, care ragazze, è ormai “storia”. La coppia è convolata a nozze, e seppur con qualche piccolo intoppo, oggi vive un matrimonio degno delle favole più moderne e amate!

Foto da Instagram