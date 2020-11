Kate Middleton è una “mamma faro”. La Duchessa di Cambridge, madre di tre bei bambini, George, Charlotte e il piccolo Louis, si è spesso mostrata molto paziente ma anche piuttosto decisa nello stabilire dei confini per i suoi figli.

A parlare dello stile genitoriale di Kate e del marito, il Principe William, ci ha pensato l’esperta Sue Atkins, la quale spiega che Kate Middleton si impegna molto per assicurarsi che i suoi figli possano crescere sicuri di sé, protetti ma al tempo stesso anche indipendenti.

I ‘genitori faro’ forniscono un forte luogo di certezza nella tempesta per i loro figli. Una luce che li guida, per assicurarsi che non vadano a sbattere contro le rocce. Sono genitori che stabiliscono linee guida per i loro figli, dando loro la libertà sufficiente per essere se stessi. Il Duca e la Duchessa hanno parlato di come disciplinare i loro figli per mezzo di una “chat sofa” [una chiacchierata sul divano, Ndr], che è un tipico stile di guida da “faro” volto a far si che i bambini assumano dei comportamenti accettabili.