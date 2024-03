Kate Middleton, nel discorso della Principessa di nasconde un preciso messaggio: svelato il significato

Con un video pubblicato sui social, Kate Middleton ha recentemente annunciato al mondo di avere un tumore. La notizia ha sconvolto i sudditi britannici e non solo, lasciando tutti sgomenti e addolorati. Erano comparsi sui giornali di ogni parte del globo indiscrezioni e ipotesi più o meno credibili sulle condizioni di salute della principessa.

La conferma del tumore ha dato il colpo di grazia e ha generato un (quasi) totale silenzio intorno alla questione. Specie per la palese “richiesta di privacy e serenità” da parte della Famiglia Reale.

Dopo giorni di speculazioni e falsità sul web, la principessa del Galles ha deciso di chiarire le sue condizioni di salute una volta e per tutte, senza troppi formalismi, senza tenere nulla. Un messaggio toccante, scritto di suo pugno senza l’intervento di alcun consigliere, in cui Kate Middleton ha espresso genuinamente il suo desiderio di dedicarsi alla famiglia e alla cura della malattia.

Le parole della principessa hanno commosso tutti. La sua tranquillità e compostezza, nonostante la dura prova che sta affrontando, non sono passate inosservate. Anche diversi esperti di linguaggio del corpo hanno confermato la risolutezza e la decisione con cui ha affrontato il videomessaggio in cui parlava della malattia.

Un amico di Kate ha raccontato al ‘Sunday Times’ che “dopo la diagnosi, Kate e la sua famiglia hanno vissuto momenti difficili”. D’altronde, tutte le speculazioni online non hanno certo giovato all’umore della famiglia, oltre che portato all’esasperazione la situazione. “Kate ha sentito il bisogno di comunicare la verità per mettere a tacere le voci e rassicurare tutti.”

La principessa è consapevole del suo ruolo pubblico e delle responsabilità che ne derivano. Il suo messaggio è stato chiaro e diretto, volto a tranquillizzare i sudditi. Il sostegno del pubblico non è tardato ad arrivare. Da tutto il Regno Unito e dai Paesi del Commonwealth (e non solo, ovviamente), messaggi di affetto e di incoraggiamento sono giunti a Kensington Palace.

Un portavoce della residenza ufficiale dei principi ha diramato una nota ufficiale. “William e Kate sono commossi dai gentili messaggi ricevuti. Sono estremamente grati per il calore e il sostegno del pubblico e comprendono il desiderio di privacy in questo momento difficile”. La battaglia di Kate Middleton contro il tumore è appena iniziata. Se l’amore e il sostegno servono a qualcosa, questo è il momento di vedere questi speciali medicinali in azione.