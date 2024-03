“Kate Middleton non è…”: come sta davvero la principessa: emerse nuove rivelazioni sul suo stato di salute

Le convalescenza di Kate Middleton sta procedendo a rilento e la sua completa guarigione sembra ancora lontana. “Non sarebbe ancora al cento per cento”, rivela una fonte di Kensington Palace al ‘The Sun’, che quindi dipinge un quadro preoccupante della principessa del Galles. Kate Middleton era stata avvistata recentemente in auto, guidata dalla madre, e non sembrava essere in forma smagliante.

Dopo l’intervento all’addome di gennaio, Kate starebbe affrontando un periodo di profonda difficoltà, non solo fisica ma anche psicologica. Le cause dell’operazione rimangono avvolte nel mistero e la Corona inglese rilascia aggiornamenti sporadici e molto ridotti sulle sue condizioni ogni volta. Solo i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, sembrerebbero in grado di darle conforto in questo momento delicato.

Il riserbo delle fonti ufficiali alimenta le teorie complottiste sulle reali condizioni di Kate, alimentate anche dalla misteriosa scomparsa del suo nome dal sito del Ministero della Difesa, che la indicava tra gli spettatori del Trooping the Colour (importante cerimonia nazionale con parate militari) di giugno. Kensington Palace ha giustificato la rimozione come una questione di competenza, rivendicando l’esclusività del proprio ruolo nel fornire informazioni.

L’assenza di Kate e l’appuntamento mancato da parte del principe William alla commemorazione di Costantino di Grecia, evento a cui avrebbe dovuto partecipare al fianco della regina Camilla in sostituzione del re Carlo che, ricordiamolo, è in cura per il cancro, non fanno che alimentare il mistero.

Le recenti foto di Kate Middleton in macchina con la madre vicino al Castello di Windsor non hanno placato le voci sulla sua salute. Anzi, alcuni hanno ipotizzato che si trattasse addirittura di una sosia, ipotesi che lo staff della principessa ha categoricamente smentito. Restano molti dubbi, diverse indiscrezioni, poche conferme.

Dalle parole dello zio Gary Goldsmith, concorrente del Celebrity Big Brother britannico, arrivano rassicurazioni: “Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le cure migliori. È fantastica, tornerà”. Tuttavia, le sue stravaganze passate non lo rendono una fonte molto affidabile per i fan, che restano preoccupati per la loro amata principessa. In diversi mesi, sono centellinati gli aggiornamenti ufficiali e confortanti.