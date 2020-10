Kate Middleton, il piano di riserva da attuare se William l’avesse scaricata

Lo avreste mai detto? Kate Middleton aveva una sorta di piano di riserva, da mettere in atto nel malaugurato caso in cui William avesse deciso di scaricarla (cosa che in effetti avvenne per un breve periodo nel 2007). Torniamo a spettegolare sulla vita dei membri della Famiglia Reale, e parliamo più esattamente del modo in cui Kate Middleton aveva deciso di agire nel caso in cui la sua storia con il Principe William fosse giunta effettivamente e irrimediabilmente al capolinea.

A rivelarci qualche retroscena sul Duca e la Duchessa di Cambridge è stato anche questa volta il libro Battle of Brothers, ad opera dell’esperto Robert Lacey. Attraverso le pagine del libro, l’autore spiega infatti che Kate Middleton ha dovuto escogitare un “piano di riserva” nel caso in cui William avesse rotto con lei.

Mentre l’obiettivo a medio-lungo termine di Kate era abbastanza semplice – condurre William in manette all’altare – per il momento lei aveva dovuto escogitare il suo percorso di carriera indipendente, come camuffamento,

Video Credit The Royal Family Channel

avrebbe fatto sapere l’autore, ironizzando sul fatto che la nostra “Waity Katie” aveva – a detta di molti – chiaramente intenzione di farsi mettere un bell’anello al dito dal suo allora fidanzato, il Principe William naturalmente. Purtroppo nel 2007 la loro relazione si interruppe in seguito a una telefonata di un’ora, durante la quale William lasciò la sua fidanzata.

Kate Middleton, il piano B per non sembrare “bisognosa”

Cosa avrebbe potuto fare Kate per non sembrare “bisognosa”? Lo spiega Lacey, che nella sua biografia sottolinea che una Kate Middleton “bisognosa” non sarebbe stata utile in nessun caso. Kate doveva uscire il carattere, e doveva darsi da fare.

Per questa ragione la donna aveva iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia Party Pieces. Seguì inoltre il consiglio della Regina, facendosi coinvolgere nelle attività dell’organizzazione benefica Starlight, che aiuta i bambini malati terminali.

Inoltre la Middleton cominciò una collaborazione molto proficua con il fashion brand inglese Jigsaw, che le portò molti vantaggi sia da un punto di vista personale che professionale. Insomma, come direbbe Kate, chi sarebbe la donna bisognosa?

Foto da instagram