Kate Middleton e il Principe Filippo hanno avuto una sorta di speciale connessione durante la prima gravidanza della Duchessa. Che il marito della Regina Elisabetta fosse particolarmente affezionato alla giovane Kate era già un fatto ampiamente noto. Con Filippo, Kate Middleton condivide infatti un legame molto speciale, che pare essersi cementato nel corso degli anni.

Del resto, di certo il marito della Regina avrà spesso apprezzato il grande impegno che sia Kate che il Principe William hanno sempre mostrato nel portare avanti i valori della Monarchia, assumendosi il compito di partecipare a impegni e incontri in tutto il mondo.

Tra l’altro il Principe William è molto legato al nonno, da lui stesso definito come una “leggenda” per il lavoro che ha fatto nell’arco dei decenni per promuovere i valori della Famiglia Reale. Filippo è stato molto vicino a William anche in un momento particolare della sua vita, ovvero quando era poco più che un bambino e perse da madre, Lady Diana, a causa del terribile incidente che la strappò alla vita ancora in giovanissima età.

Durante i giorni che seguirono la tragedia, nonno Filippo rimase accanto ai nipoti, William ed Harry, sostenendoli e aiutandoli ad affrontare il loro enorme dolore.

Lo speciale rapporto fra Kate Middleton e il Principe Filippo

L’arrivo di Kate Middleton in famiglia è servito a rafforzare ulteriormente il rapporto fra William e il Principe Filippo. Quest’ultimo, come abbiamo visto, si è infatti presto affezionato a quella giovane ragazza che ricordava tanto una ventata d’aria fresca a Palazzo.

I due sembrano aver creato una speciale connessione, che pare sia diventata ancor più forte quando la Middleton fu costretta a trascorrere 4 giorni al King Edward VII Hospital di Londra a causa ella sua iperemesi gravidica, una forma acuta di nausea mattutina che può risultare talvolta molto invalidante.

Proprio presso l’ospedale King Edward VII il Principe fu curato per una grave infezione in precedenza. All’epoca il Principe aveva 97 anni. Kate fu dunque curata nello stesso ospedale che si è occupato del Principe Filippo, e questo dettaglio ha rappresentato un altro punto di connessione fra lui e la nipote, oggi mamma di tre splendidi bambini e, a detta di molti, in attesa del suo quarto figlio.

