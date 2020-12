Tutti pazzi per Kate Middleton! La Duchessa di Cambridge ha conquistato il cuore del Principe William, per poi passare a quello del popolo inglese e far quindi breccia nei cuori della Regina Elisabetta e del Principe Filippo! Il novantanovenne Duca di Edimburgo e marito della Regina pare sia infatti letteralmente stregato dalla giovane Kate Middleton, almeno stando al suo linguaggio del corpo!

A spiegare il tipo di rapporto nato fra Kate e il nonno di suo marito ci pensa anche questa volta l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, che proprio di recente ha raccontato che la coppia sembra andare molto d’accordo.

Kate Middleton e il Principe Filippo sono stati avvistati mentre chiacchieravano e ridevano varie volte nel corso dei moltissimi eventi reali ai quali hanno preso parte. È vero, i due appartengono a generazioni diverse, sono differenti per età e per background, ma nonostante ciò sembra che fra loro vi sia una certa affinità.

Video Credit Royal Insider News

Kate Middleton e il Principe Filippo hanno qualcosa in comune?

La risposta a questa domanda sembra essere no. Il Principe Filippo è un veterano di guerra. Kate è una ragazza nata in una famiglia della classe media, figlia di una hostess e di un uomo d’affari. Cosa potrebbero mai avere in comune queste due persone? L’amore per il Principe William, certo, ma – dettaglio ben più rilevante in un contesto del genere – Kate e il Principe Filippo hanno in comune la dedizione nei confronti della Corona.

Probabilmente il Principe Filippo ha imparato ad apprezzare la giovane Kate proprio per via della costanza con cui dedica anima e corpo a sostenere i valori della Monarchia. L’esperta di linguaggio del corpo ha infatti spiegato:

Philip sembra vagamente incantato da Kate e desideroso di ‘premiare’ le sue abilità di futura Regina con un po’ di sorridente attenzione e buonumore. Kate deve aver conquistato il Principe dimostrando di essere una sposa senza problemi e leale.

Insomma, a quanto pare proprio tutti adorano Kate Middleton, anche il severo nonno Filippo!

Foto da Instagram