Lady Diana, la minaccia ricevuta dal Principe Filippo che la fece tremare

Lady Diana ricevette una triste minaccia dal suocero, il Principe Filippo. I fatti risalgono ormai a molti anni fa, e più esattamente al periodo in cui Diana Spencer mostrava segni di voler interrompere il suo matrimonio con il Principe Carlo e rinascere finalmente come una donna libera.

Ormai lo sappiamo tutti molto bene, la madre del Principe William e del Principe Harry era una donna estremamente e tragicamente triste. Il suo matrimonio con Carlo era chiaramente destinato al fallimento, e lei desiderava solo vivere una vita felice. La vita che avrebbe sempre meritato.

Purtroppo il destino si è messo in mezzo, come ben sappiamo, spezzando il viaggio di Lady Diana quando era ancora una giovane donna. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, e torniamo all’ultimatum che il Principe Filippo avrebbe lanciato contro la nuora.

Il Duca di Edimburgo avrebbe detto a Lady Di. di “adattarsi o uscire” dalla Royal Family, lasciando indietro i suoi amati figli, William ed Harry. Lo rivela la versione aggiornata della biografia della Principessa “Diana: Her True Story” di Andrew Morton, dove apprendiamo che fra Diana e Filippo vi sarebbe stato un fitto scambio di lettere.

Lady Diana, lo scontro con il Principe Filippo

Il marito della Regina Elisabetta non accettava il fatto che Diana stesse mettendo in piazza i suoi problemi coniugali e quelli con la Famiglia Reale rilasciando interviste alla stampa. Pensava che rivolgendosi ai media, la Principessa non stesse facendo altro che gettare vergogna sulla sua famiglia. Per questa ragione, il Principe ha esortato caldamente Diana ad “aiutare a mantenere la dignità della Corona“.

La Principessa rimase scioccata da quell’ordine, tanto da inviare a sua volta una lettera al suocero, ricordandogli che lei era la madre del futuro Re d’Inghilterra. Il tono della lettera faceva comprendere chiaramente che Lady Diana non aveva più intenzione di sottostare ai meccanismi della Famiglia Reale, e voleva lasciare il marito Carlo.

Come rivela il sito Express, solo poco tempo dopo, il Principe Filippo sferzò un ulteriore attacco nei confronti della Principessa Diana, quando le disse chiaramente che i Reali sarebbero stati meglio senza di lei, e la mise di fronte a un vero ultimatum: adattarsi o affrontare l’esilio e lasciarsi alle spalle anche i figli.

Se quanto raccontato dovesse essere vero, si tratterebbe di un colpo basso e vergognoso. Senz’altro Diana desiderava essere libera, ma non a costo dei suoi stessi figli. La donna non poteva sopportare l’idea di non vederli più. Come avrebbe mai potuto?

Il resto, come si suol dire, “è storia”: Diana e Carlo hanno divorziato ufficialmente nel 1996. La Principessa è morta solo un anno dopo in un tragico quanto spietato incidente.

Foto da Instagram