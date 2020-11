Kate Middleton e il Principe William stanno cercando di dare sempre più “potere” ai loro bambini, i piccoli George, Charlotte e Louis. A quanto pare i due genitori Royal starebbero infatti cercando di spronare i bambini ad avere un ruolo sempre più attivo nella vita Reale.

Perlomeno questo è ciò che sostiene la commentatrice reale Victoria Arbiter, la quale fa riferimento a un particolare momento della vita dei baby Royals, ovvero quello in cui i piccoli si sono trovati di fronte a Sir David Attenborough, in occasione della rappresentazione privata del documentario A Life on Our Planet.

In quella particolare occasione abbiamo potuto vedere i principini mentre rivolgevano domande sugli animali al celebre scienziato, che a detta della loro mamma sarebbe anche il loro personaggio preferito. La scena è stata davvero adorabile, oltre che istruttiva, e tutto il mondo ha avuto modo di ammirare i piccoli Cambridges all’opera con i loro primi impegni pubblici.

I primi impegni pubblici dei figli di Kate Middleton

Ebbene, secondo la Arbiter quell’incontro rappresentava un momento molto importante per la “carriera” del Principe George, della sorellina Charlotte e dell’ultimogenito, Louis.

Destinati a una vita a servizio della Corona, è imperativo che imparino presto cosa richiederanno i loro ruoli futuri,

ha infatti spiegato l’esperta, aggiungendo che, sebbene parlare di fronte a una telecamera possa sembrare abbastanza facile, in realtà rappresenta un mezzo per spronare i bambini ad essere più sicuri di sé. La Arbiter ha anche fatto notare che il video dei figli di Kate Middleton che parlano con Attenborough ha permesso alla Nazione di dare uno sguardo più da vicino alle future leve della Famiglia Reale.

La donna ricorda che sia la Middleton che William si son impegnati per far sì che i loro figli fossero tenuti alla larga dagli aspetti più complessi dal mondo reale (a cominciare dalle telecamere), cercando però di instillare in loro una sana comprensione del ruolo dei media.

Possiamo affermare che, fino ad oggi, William e Kate sembrano aver fatto un ottimo lavoro nel crescere i loro bambini, non trovate anche voi?

