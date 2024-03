Kate Middleton, pubblicata la prima foto ufficiale dopo mesi di assenza: “Grazie del sostegno”

Kate Middleton è tornata, a sorpresa, ed anche con il sorriso. La principessa del Galles, oggi, è tornata a mostrarsi sui social, raggiante e in forma. Lo scatto, pubblicato da Kensington Palace e realizzato dal marito William, la ritrae sorridente insieme ai figli George, Charlotte e Louise. “Grazie per il continuo sostegno”, si legge nel messaggio che accompagna la pubblicazione su Instagram.

Questa notizia arriva come un ritorno ufficiale dopo settimane di silenzio e di speculazioni di vario tipo, anche le più complottistiche. La foto ufficiale segna la prima apparizione pubblica di Kate Middleton da gennaio, quando ha subito un intervento chirurgico all’addome che aveva destato preoccupazione tra i cittadini inglese.

In precedenza, l’unica immagine della principessa era stata pubblicata dal settimanale ‘Chi’ e la mostrava in convalescenza, quasi irriconoscibile, insieme alla madre.

Niente impegni pubblici prima di Pasqua, però, questo era stato in qualche modo anticipato. Kensington Palace non fornisce aggiornamenti specifici sulle condizioni di salute di Kate, che rimane in convalescenza. Il suo ritorno agli impegni pubblici è previsto ad aprile, in una data ancora da confermare. Nei giorni scorsi era stata annunciata la sua presenza al “The Trouping Colour” dell’8 giugno, ma la notizia è stata poco dopo smentita.

L’operazione avuta diverse settimane fa, resta comunque a tratti misteriosa. Kate Middleton, 42 anni di età, è stata operata ormai il 17 gennaio scorso alla London Clinic e ha trascorso 13 notti in ospedale. Il motivo dell’intervento non è stato reso noto, ma la Royal Family ha smentito categoricamente che si trattasse di un tumore.

La foto pubblicata su Instagram mostra una Kate serena e sorridente, circondata dall’affetto del marito e dei figli. Un’immagine che rassicura i sudditi e testimonia la forza e la tenacia della principessa. Senza dubbio un bel messaggio ma sommerso di dubbi vecchi e nuovi.