William e Harry, nuovi retroscena: spuntano i messaggi segreti di Whatsapp

La maggior parte delle persone sanno che attualmente William e Harry non sono in ottimi rapporti. Stando a quanto riferiscono i giornali inglesi, sembra che tra i due non corra più buon sangue. Tuttavia, di recente sono emersi nuovi retroscena sulla questione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il principe del Galles non avrebbe accettato un rifiuto da parte di suo fratello minore. Il tutto è iniziato quando Meghan e Harry si sono lamentati di alcuni comportamenti che la famiglia reale ha riservato nei loro confronti. Infatti la coppia avrebbe accusato i reali di non essergli stati accanto.

L’episodio risale al tempo dei tour dei Sussex in Sud Africa. In molti ricorderanno di un’intervista rilasciata da Meghan Markle in cui si era mostrata molto vulnerabile dinanzi alle telecamere. Queste erano state le sue parole:

Grazie per avermelo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se sto bene. Ma è una cosa molto reale da vivere dietro le quinte.

Si tratta di dichiarazioni che hanno fatto il giro nel mondo nell’aro di pochissime ore e che avrebbe allarmato immediatamento il principe del Galles. In un secondo momento, quest’ultimo avrebbe parlato del rapporto con suo fratello affermando:

Siamo certamente su strade diverse in questo momento. Come fratelli, sai, hai belle giornate, brutte giornate.

Tuttavia, di recente è emersa una versione dei fatti pronta a dimostrare il contrario. A dichiararlo è lo scrittore Valentine Low il quale ha affermato che William avrebbe provato a dare un aiuto a suo fratello. Infatti il marito di Kate Middleton avrebbe provato a inviargli un mesaggio su Whatsapp per chiedergli un incontro. All’inizio Harry si sarebbe mostrato favorevole ma in un secondo momento annullò l’appuntamento.