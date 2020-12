Forse non tutti lo sanno, ma molti anni fa Kate Middleton rifiutò un importante invito da parte della Regina Elisabetta, e questo semplice gesto lasciò a bocca aperta il Principe William e la Famiglia Reale.

Ma facciamo un salto indietro nel tempo, e – insieme all’autore Reale Robert Lacey – approdiamo al 2006, anno in cui William pensò bene di invitare la sua allora fidanzata Kate Middleton a trascorrere il Natale insieme alla Royal Family, a Sandringham, nella contea di Norfolk.

A invitare la giovane ragazza fu in realtà la Regina in persona, in un episodio che da molti è considerato “senza precedenti”. Tuttavia, pare che la Middleton si rifiutò di visitare Sandringham con il Principe William. Volete sapere il motivo? Preparatevi a sorprendervi!

Perchè Kate Middleton rifiutò l’invito della Regina Elisabetta

La Middleton rifiutò l’invito perché lei e William non erano ancora ufficialmente fidanzati, né erano in procinto di sposarsi. Kate avrebbe messo piede nella tenuta di Norfolk solo e e quando avesse avuto un anello al dito.

Almeno questa sarebbe la spiegazione fornita da Lacey, autore della biografia Battle of Brothers, che ripercorre le tappe che hanno portato alla triste rottura tra il Principe William e il Principe Harry.

Lacey spiega che William e Kate erano fidanzati da circa 5 anni quando il giovane ragazzo la invitò a trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia:

Tuttavia, quando William invitò Kate a unirsi a lui quell’anno a Sandringham per il tradizionale pranzo di Natale della Famiglia Reale, lei rifiutò. Sarebbe andata a Sandringham il giorno di Natale solo da Fidanzata, con un anello al dito per dimostrarlo.

Beh, pare che la Middleton fosse davvero determinata a sposare il suo fidanzato di lunga data! Dopo quell’episodio – e precisamente un anno dopo – la coppia si lasciò per un breve periodo. Fu il Principe William a interrompere la relazione (si racconta che il ragazzo abbia lasciato Kate durante una conversazione telefonica). I due tuttavia tornarono insieme dopo pochissimo tempo.

Oggi possiamo affermare che, dopo tanti anni di fidanzamento, Waity Katie è finalmente riuscita a costruire la sua tanto desiderata famiglia insieme al suo Principe, e può dire di aver trascorso ben più di “qualche” Natale insieme alla Regina!

