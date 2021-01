La Regina Elisabetta sta preparando una speciale sorpresa per Kate Middleton in vista del suo anniversario con il Principe William

Kate Middleton riceverà presto un regalo speciale da parte della Regina Elisabetta. Fra pochi mesi Kate e William, il Duca e la Duchessa di Cambridge, festeggeranno un traguardo molto importante. La coppia celebrerà infatti il decimo anniversario di matrimonio, e quindi Kate festeggerà anche il decimo anno da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale.

Ebbene, in vista di questo importante traguardo, la Duchessa di Cambridge potrebbe ricevere presto un regalo da parte della Regina Elisabetta. Ma di cosa si tratterà esattamente?

A darci qualche indizio è stato l’esperto Reale Duncan Larcombe, che in una recente intervista rilasciata alla rivista Ok! ha spiegato che in occasione dell’ottavo anniversario con William nonna Elisabetta ha conferito a Kate il più alto riconoscimento di approvazione, nominandola Dama di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano. Niente male, non è vero?

Video Credit The Royal Family Channel

Il regalo della Regina Elisabetta per Kate Middleton

Ora si pensa che la Regina si stia preparando a conferire alla Duchessa un altro prestigioso riconoscimento in segno di ringraziamento per il suo infaticabile lavoro come membro anziano della Famiglia Reale.

È molto probabile che pianifichi un regalo speciale per onorare i 10 anni di Kate nella Famiglia Reale, qualcosa di speciale per celebrarla. Kate e la Regina hanno una relazione fantastica. Kate trova quell’equilibrio tra l’inchinarsi a lei come capo della Famiglia Reale in pubblico, continuando però a rapportarsi a lei come bisnonna dei suoi figli.

Il signor Larcombe ha inoltre spiegato che la Regina Elisabetta e Kate Middleton sono diventate ancora più unite da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19.

Nonostante l’isolamento imposto per arginare la diffusione del virus, le due Reali sono regolarmente in contatto, e pare persino che Kate abbia insegnato alla Regina a fare le videochiamate, grazie alle quali sta riuscendo a mantenere i rapporti con tutti gli altri membri della sua famiglia.

Che dire? Kate sembra essere una “nuora” davvero splendida, non trovate anche voi?

Foto da Instagram