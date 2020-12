Kate Middleton, la regola sorprendente che deve rispettare suo malgrado

Se Kate Middleton potesse scegliere, quasi certamente indosserebbe abiti molto comodi e probabilmente piuttosto sportivi. Ma si sa, far parte della Famiglia Reale non è solo tè, tiare e pasticcini, e comporta anche qualche rinuncia. Se poi per “rinuncia” si intende dover indossare abiti d’alta moda (purché siano sobri), siamo certi che la nostra Kate le avrà accolte senza troppi problemi.

Torniamo a parlare di lei, Kate Middleton, uno dei membri più amati della Famiglia Reale (dopo la Regina, si intende)! Come ben sappiamo, la Duchessa di Cambridge è costantemente al centro dell’attenzione dei commentatori e osservatori Reali.

Difficilmente la vedremo indossare una gonna corta, pantaloni a vita vertiginosamente bassa o scollature eccessivamente profonde. Il motto della Famiglia Reale – si, anche in fatto di abbigliamento – è “sobrietà a tutti i costi”, e Kate Middleton riesce a incarnare tale motto (o sarebbe meglio chiamarla “regola“) con un’eleganza e una naturalezza incredibili.

Kate Middleton, scarpe da tennis e maglietta a Kensington Palace?

Video Credit MsMojo

Anche se sono sicura che Kate vaga per Kensington Palace in scarpe da jogging e maglietta, proprio come tutti noi, quando è sotto gli occhi del pubblico il suo ensemble è più che sobrio.

Sono queste le dichiarazioni rilasciate dalla stilista Melita Latham, che di recente ci ha permesso di apprendere qualche curiosità su Kate Middleton e sul suo abbigliamento da futura Regina.

Le regole dello stile Reale implicano che bisogna abbandonare tutto ciò che è troppo basso o con orli sopra il ginocchio. Si pensa inoltre che la Regina preferisca che le donne Reali indossino gonne e vestiti al posto dei pantaloni.

Ecco perché fece tanto scalpore il celebre Revenge Dress indossato a suo tempo da Lady Diana. Kate, dal canto suo, tende a seguire la maggior parte delle regole sull’abbigliamento, ma rinunciare allo stile sportivo non è di certo semplice. La Duchessa di Cambridge preferisce infatti spesso dei look pratici, ma comunque eleganti.

La sua straordinaria figura, l’altezza e la postura appaiono incredibili nello stile di abbigliamento con cui molti di noi avrebbero lottato.

In effetti dobbiamo proprio ammetterlo: Kate Middleton è sempre incredibilmente elegante e di classe, qualunque cosa indossi, sia che si tratti di un paio di scarpe da tennis, sia che si tratti di un abito da principessa con tanto di tiara sui capelli!

Foto da Instagram