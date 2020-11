Kate Middleton “scaricata” da William: la telefonata che la fece rabbrividire

Amanti del gossip, rieccoci con le ultime notizie su Kate Middleton! La Duchessa di Cambridge, oggi adorabile mamma di tre bambini e felice moglie del Principe William, non ha sempre avuto la strada spianata nel suo rapporto con il marito. Da ragazza, Kate Middleton ha anzi dovuto digerire un boccone molto amaro. Lei e il Principe William infatti si sono lasciati ben due volte nel corso della loro relazione.

La prima fu nel 2004, quando William avvertì un senso di claustrofobia a causa dell’eccessiva serietà della loro relazione. In seguito fra i due ritornò la pace, che durò solo qualche anno. Nel 2007 infatti la coppia scoppiò nuovamente. William decise di lasciare la sua allora fidanzata attraverso una telefonata di un’ora, al termine della quale, Kate Middleton era tornata single. Pensate che William scelse di lasciare la fidanzata mentre lei si trovava nel bel mezzo di un incontro di lavoro (all’epoca Kate collaborava insieme al marchio di accessori Jigsaw). Un comportamento non esattamente “da Principe”, non trovate?

In quel periodo, Kate decise di non lasciarsi abbattere dalla recente rottura, e cominciò a uscire con gli amici e a frequentare delle feste. Il messaggio arrivò forte e chiaro a William, che tornò sui suoi passi e chiese alla Middleton di concedergli una terza possibilità.

Video Credit The List

Kate Middleton e William, una storia a lieto fine

L’autore Reale Robert Lacey ha raccontato che oltre a sentire la mancanza di Kate, al Principe mancava anche la sua famiglia (la famiglia Middleton). Beh, comunque siano andate le cose, Kate Middleton oggi è felicemente sposata con il suo Principe, è madre di tre figli e sembra essere molto attiva nel suo ruolo di membro anziano della Famiglia Reale. Insomma, a giudicarla dall’esterno pare che la Duchessa abbia ottenuto ciò che desiderava dalla vita.

Tre anni dopo la riappacificazione, la coppia ha annunciato il fidanzamento, accompagnando l’evento con un gioiello molto particolare, un anello. Kate Middleton indossava (e continua a indossare) lo splendido zaffiro con diamanti che un tempo apparteneva alla defunta madre di William, Lady Diana.

Lo stesso Principe ha raccontato di aver voluto donare l’anello a Catherine per assicurarsi che sua madre non si perdesse il giorno del suo matrimonio.

Foto da Instagram