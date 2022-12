Kate Middleton sfoggia gli orecchini che le ha regalato William: ecco quanto costano

In occasione del Natale, il principe William ha pensato ad un regalo speciale per Kate Middleton

Senza alcuna ombra di dubbio Kate Middleton è uno dei membri più popolari e chiacchierati all’interno della famiglia reale. In occasione delle feste natalizie, la principessa del Galles ha sfoggiato un nuovo paio di orecchini che le ha regalato suo marito William. Siete curiosi di sapere quanto costano? Scopriamolo insieme!

Così come la defunta regina Elisabetta II, Kate Middleton è un’amante dei gioielli. La principessa del Galles, la quale rappresenta un icona di stile, è solita curare in ogni minino dettaglio i suoi look eleganti e impeccabili.

Per festeggiare il Natale, la famiglia reale si è riunita come ogni anno a Sandringham. In occasione delle feste natalizie, il principe William ha pensato di fare a sua moglie un regalo diverso dal solito. Quest’anno, la scelta del principe del Galles è ricaduta su un paio di orecchini acquistabili in uno dei negozi preferiti di sua moglie.

Si tratta di un paio di pendenti appartenenti al brand Sezane i quali sono realizzati in ottone riciclato e placcati in oro. Il loro costo si aggira intorno ai 95 euro. Nella collezione privata di gioielli della principessa del Galles ci sono cinque paia di orecchini della catena francese in questione.

L’effetto Kate Middleton

Non appena la principessa sfoggia un abito, quest’ultimo va subito in sold out. Si tratta del cosiddetto “effetto Kate Middleton” il quale si verifica quando tutti vogliono indossare gli stessi capi della principessa del Galles. Inutile dire che la donna è una vera e propria icona di stile e per questo tutti desiderano imitarla. Questo effetto è avvenuto anche con gli orecchini regalati dal principe William i quali non sono più acquistabili nel sito ufficiale del brand.