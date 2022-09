Il suo destino si conosce e lo conosce anche lui fin dalla nascita. Diventerà lui, un giorno, Re d’Inghilterra, prendendo il posto, quando Dio vorrà, di Re Carlo III. Il Principe William, da sempre legatissimo alla nonna, ha dedicato alla Regina Elisabetta II una toccante lettera, ringraziandola per la sua presenza e soprattutto per la guida e l’esempio che gli ha dato.

Lo scorso 8 settembre 2022 il mondo ha perso un personaggio storico tra i più grandi e importanti della storia. L’impero britannico ha perso la sovrana che ha governato per oltre 70 anni. I membri della Famiglia Reale hanno perso, oltre a tutto questo, una mamma e una nonna esemplare.

Per capire quanto fondamentale sia stata la Regina Elisabetta II nei Windsor basta ascoltare il primo discorso al popolo del nuovo Re, Carlo III, o leggere la toccante lettera scritta da William, il primo nipote maschio, prossimo erede al trono.

La lettera del Principe William per la nonna Elisabetta

Una lettera scritta a cuore aperto e diffusa pubblicamente sui social, che ha raccolto un numero enorme di commenti e reazioni da ogni parte del mondo.

Una lettera, quella scritta dal Principe William, che tende le lodi non solo alla Regina, impeccabile, che è stata Elisabetta. Ma anche alla nonna, sempre presente e affettuosa.

Giovedì il mondo ha perso un leader straordinario, il cui impegno per il paese, i regni e il Commonwealth erano assoluti. Io, invece, ho perso una nonna. E mentre soffrirò per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il beneficio della saggezza e della rassicurazione di The Queen nella mia quinta decade. Mia moglie ha avuto vent’anni di guida e sostegno. I miei tre figli hanno trascorso le vacanze con lei e hanno creato ricordi che dureranno per tutta la vita.

È stata al mio fianco nei momenti più felici e in quelli più tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma ci vorrà del tempo prima che avvertirò la realtà della vita senza la nonna.

“La ringrazio per la gentilezza che ha mostrato a me e alla mia famiglia. E la ringrazio a nome della mia generazione per aver fornito un esempio di servizio e dignità nella vita pubblica che era di un’epoca diversa, ma sempre attuale per tutti noi.“