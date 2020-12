Quando si dice “i casi della vita! Kate Middleton e il Principe William hanno rischiato di non incontrarsi mai, e quindi di non diventare amici, innamorarsi e sposarsi! Lo rivela l’esperto e biografo Reale Robert Lacey, che nella sua ultima opera (il libro Battle of Brothers) ha scavato nella vita privata di William, Kate Middleton e anche in quella di Harry d’Inghilterra, ed ha portato alla luce aneddoti e curiosità sulla Famiglia Reale che ben pochi conoscevano.

Volete un esempio? Eccolo! Sapevate che William voleva abbandonare l’università scozzese di St Andrews già dopo il primo trimestre? Se vi state chiedendo cosa ci sia di strano in questo (del resto, è ben noto che molti studenti appendono al chiodo penne e libri dopo aver frequentato solo pochi mesi di Università), dovete sapere che un Principe che abbandona gli studi non ha esattamente lo stesso effetto che avrebbe se ad abbandonarli fosse uno di noi comuni mortali.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è successo esattamente!

Kate Middleton ha rischiato di non incontrare William: cosa è successo?

Come abbiamo visto, William pensava di lasciare la St Andrews dopo pochi mesi, perché a sua detta sarebbe stata troppo noiosa. Robert Lacey spiega però che se il Principe avesse mollato gli studi, ci sarebbe stata una reazione a catena tutt’altro che piacevole. E no, non stiamo parlando solamente del fatto che William e Kate Middleton non si sarebbero incontrati!

A quanto pare, se il futuro erede al trono avesse lasciato la St Andrews sarebbe stato “un disastro personale”, perché significava che il giovane ragazzo voleva rinunciare. Come se non bastasse, un eventuale abbandono avrebbe rischiato di creare problemi anche con l’intera Scozia. Immaginate lo scandalo? Forse no, ma per chi muove gli ingranaggi del Palazzo si trattava di una situazione da evitare assolutamente.

Video Credit The Royal Family

Per questa ragione l’università si impegnò per permettere al Principe di cambiare materie di studio e frequentare i corsi di Geografia. Ma cosa avrà fatto cambiare davvero idea al giovane studente?

Il Principe William e Carlo hanno parlato “cuore a cuore”

A quanto pare a metterci lo zampino sarebbe stato lo stesso Principe Carlo, padre di William, che è stato esortato a mostrare più spina dorsale paterna nei confronti del ragazzo. Lo ha confermato lo stesso William, che ha dunque accettato di tornare a St Andrew’s dopo il Natale del 2001.

Mio padre era molto comprensivo e si rese conto che avevo lo stesso problema che probabilmente aveva lui. Abbiamo chiacchierato molto e alla fine ci siamo resi conto entrambi – me ne sono reso conto decisamente – che dovevo tornare.

Il resto, beh, è storia: all’università William incontra Kate Middleton, una studentessa con la quale diventa prima grande amico, poi fidanzato. Il loro amore li ha portati a pronunciare il fatidico “si” di fronte a milioni di spettatori sognanti, ed oggi i due hanno formato una splendida famiglia. Possiamo dunque definirlo un lieto fine, giusto?

Foto da instagram