Il Principe William e Kate Middleton ritengono che Meghan Markle ed Harry abbiano volutamente ingannato il popolo britannico. Rieccoci insieme con le nostre news su Kate Middleton, Meghan Markle e il resto della Royal Family, e parliamo oggi di un evento accaduto poco più di un anno fa. Un episodio che ha provocato non poco disappunto all’interno della Famiglia Reale.

Ancora una volta, la donna al centro dello scandalo è Meghan Markle. Incinta del suo primo figlio, l’ex attrice di CSI, Suits e altre serie di successo ha infatti preso una decisione che si distaccava dalla linea seguita in precedenza da Kate Middleton.

La Markle ha deciso di non mostrare il piccolo Archie alla stampa poche ore dopo la nascita, ma di attendere almeno qualche giorno. Il figlio di Meghan Markle ed Harry è nato alle 5:26 del 6 maggio 2019, ma Buckingham Palace ha dato l’annuncio del lieto evento solo alle 14:00 di quel giorno.

A ricordare come sono andati i fatti è stato l’esperto reale Robert Lacey, secondo il quale il Principe William avrebbe interpretato la scelta dei Sussex come un vero e proprio tradimento. Il Duca di Cambridge riteneva infatti che la coppia avesse “ingannato il pubblico“:

Harry e Meghan erano risoluti che la prima vista del mondo del loro bambino appena nato non dovesse essere lo stesso folle e letale flash delle fotocamere che aveva accompagnato, e che aveva effettivamente causato, la morte di Diana.

Secondo la rivista Entertainment Daily, Robert avrebbe affermato che William si sentiva “frustrato” dalla loro decisione.

William non giudicava troppo bene le manie da ‘prima donna’ di Harry e Meghan per nascondere la nascita del loro figlio. Lui e Kate non sono riusciti a far visita al nuovo arrivato se non otto giorni dopo la nascita.

In che modo Kate Middleton ha annunciato la nascita dei suoi figli?

In effetti Meghan ed Harry hanno scelto di percorrere una strada ben diversa rispetto a quella tracciata da William e Kate Middleton. Quest’ultima ha infatti presentato i suoi figli alla stampa mondiale direttamente dai gradini dell’Ala Lindo dell’ospedale in cui ha partorito.

Gli annunci sono avvenuti pochissimo tempo dopo il parto di Kate. Meghan ed Harry hanno invece annunciato la nascita del figlio prima attraverso una dichiarazione, per poi mostrare al mondo il bambino solo un paio di giorni dopo la nascita, mediante un primo photocall che ha avuto luogo nel Castello di Windsor.

Che dire? Alla luce delle scelte fatte successivamente dalla coppia, non sorprende affatto la testardaggine mostrata da Meghan in quel particolare e prezioso momento della sua vita, non trovate?

