Dell’ultimo impegno Reale che ha visto coinvolte Kate Middleton e Meghan Markle se ne è parlato in lungo e in largo. I più attenti ricorderanno bene che l’incontro avvenne nell’Abbazia di Westminster, quando la Middleton non degnò neanche di uno sguardo il cognato Harry e la moglie Meghan.

Si tratta di fatti accaduti ormai molti mesi fa, ma nonostante ciò, molte persone non possono fare a meno di domandarsi cosa abbia potuto bisbigliare il Principe William alla moglie Kate durante quei momenti di evidente imbarazzo.

Ebbene, a darci qualche delucidazione ci ha pensato anche questa volta Robert Lacey, autore della nuova biografia Royal “Battle of Brothers“, dove l’esperto spiega che un lettore di labbra sarebbe stato in grado di decifrare le parole che il Principe William ha sussurrato alla moglie quando quest’ultima ha ignorato la cognata Meghan Markle.

Video Credit Sky News Australia

Cosa avrà detto secondo voi il nostro caro William in quel particolare momento, mentre tutto il mondo (o quasi) lo osservava? La risposta vi deluderà!

Kate Middleton e William, cosa si sono bisbigliati nell’Abbazia di Westminster?

Come vi abbiamo anticipato, la risposta a questa domanda probabilmente vi deluderà. Se fino ad ora avete sempre pensato che il Principe William non vedesse l’ora di sparlare di Meghan proprio di fronte a lei e al fratello, vi sbagliate di grosso!

Durante la cerimonia tenutasi nell’Abbazia di Westminster, mentre sedevano davanti al Principe Harry e a Meghan Markle, William e Kate confabulavano in merito alla necessità di … igienizzare le mani!

Avete capito bene! Dal momento che la cerimonia era stata organizzata poco prima dell’inizio della pandemia di coronavirus e poco prima del lockdwon in Inghilterra, il Principe William si sarebbe coscienziosamente mostrato preoccupato per il rischio di un eventuale contagio. Per l’esattezza, secondo il Mirror, il giovane e premuroso ragazzo avrebbe detto alla moglie:

Tutta questa cosa della stretta di mano è strana. Dovremo usare un carico di gel per le mani dopo tutto questo.

Che dire? Il Principe William è uno di noi! Quante volte vi è capitato, soprattutto all’inizio della pandemia, di consumare tubetti di igienizzante dopo aver stretto qualche mano? Beh, William e Kate non sono da meno, e noi non possiamo che comprenderli!

Foto da Star Tribune