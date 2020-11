Kate Middleton e il Principe William sono due maghi del social distancing! Mentre il mondo intero fa comprensibilmente fatica ad abituarsi a tenere “le distanze” da amici e parenti (ricordiamo che il distanziamento sociale rappresenta una delle prime regole per evitare il contagio da Covid-19), il Principe William e sua moglie riescono a farlo praticamente da sempre, perlomeno quando si trovano in pubblico!

Dal momento che rappresentano formalmente la Famiglia Reale durante gli eventi pubblici, è normale che William e Kate debbano mettere in pratica dei comportamenti ritenuti “rispettosi” in base alla famosa etichetta di corte. Fra questi vi è quello di mantenere una certa distanza (anche fra membri di una coppia), in particolar modo durante le situazioni pubbliche.

Si tratta in sostanza di una “regola non detta” che tutti i membri della Famiglia Reale devono rispettare, soprattutto quando prendono parte a eventi pubblici o quando intraprendono viaggi in giro per il mondo. Gli esperti spiegano ad esempio che è molto raro che la Regina tenga per mano suo marito in pubblico. Questo fatto sembra aver creato un “precedente” fra i membri della Famiglia Reale.

Video Credit Optrex

Kate Middleton, William e l’arte del social distancing!

Ecco quindi perché in pubblico William e Kate si scambiano difficilmente delle effusioni. Chiaramente i due sposi si amano molto. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sembrano essere infatti emotivamente molto vicini, ma allo stesso tempo non hanno alcun bisogno di mostrare il proprio amore in pubblico. Ciò non vuol dire che la coppia non abbia mai dei contatti fisici durante le situazioni pubbliche, ma si tratta di casi estremamente rari.

La buona notizia è che l’etichetta prevede che in alcuni casi il coniuge può dare una mano (o per meglio dire, un braccio) alla consorte. In quali casi? Quando si scende da un aereo ad esempio.

Secondo il protocollo, i membri della Famiglia Reale infatti devono scendere le scale con eleganza e grazia. Non conta se stai scendendo le scale per andare a cena o se stai scendendo da un aereo dopo un lungo volo internazionale. Devi essere “Regale”. Se le donne Reali sono accompagnate da un uomo, allora quest’ultimo potrà assisterla offrendo il suo braccio come supporto. Quanta magnanimità!

Foto da People