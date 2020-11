Kate Middleton e il Principe William sono stati accusati di comportarsi un po’ troppo come delle celebrità, e non come dei membri della Famiglia Reale. Le accuse arrivano, per l’esattezza, dal CEO di Republic, un’organizzazione che si batte per l’abolizione della Famiglia Reale e per la sostituzione della Regina con un Capo di stato che sia stato eletto in maniera democratica.

Il CEO dell’organizzazione, Graham Smith, ha recentemente spiegato al sito Express.co.uk che il Duca e la Duchessa di Cambridge si comportano ogni giorno di più come delle celebrità, usando i social media e preoccupandosi sempre meno dei principi e dello scopo della Monarchia.

Non mi interessa davvero in che modo e se usano i social media, ma penso che questo rafforzi il punto che i Reali in questi giorni sono solo delle celebrità. Nessuno si preoccupa davvero dei principi o degli obiettivi della Monarchia. A loro non importa se è ereditario o altro, è solo un altro ramo della celebrità. Vende alcune riviste patinate e alcuni giornali, ecco tutto.

Sono parole dure quelle proferite da Smith, il quale non risparmia neanche i figli di Kate Middleton e William.

Kate Middleton, i figli dovrebbero divertirsi come privati cittadini

Smith spiega che i figli della coppia Reale dovrebbero essere letteralmente lasciati in pace. Non dovrebbero avere a che fare con titoli e cariche. Dovrebbero condurre la propria vita nella completa privacy, e divertirsi come privati cittadini.

Sebbene molte persone saranno d’accordo con le affermazioni del CEO di Republic, c’è anche chi non la pensa allo stesso modo. L’esperto reale Richard Fitzwilliams ad esempio ha ribattuto affermando che in realtà il Principe William e Kate Middleton sono riusciti a creare un perfetto equilibrio come Reali, e che il loro comportamento è impeccabile:

Penso che il Principe William e Kate abbiano già il perfetto equilibrio su come comportarsi durante gli impegni,

ha infatti affermato l’esperto, spezzando una lancia in favore dei giovani membri della Famiglia Reale. E voi cosa ne pensate? Kate e William si stanno comportando come delle “celebrità” o stanno portando avanti i loro impegni con in modo impeccabilmente “royal”?

