Kate Middleton, e come lei anche e soprattutto il Principe William, si sono dimostrati molto duri nei confronti di Meghan Markle e del Principe Harry. Sin dal giorno in cui il Duca e la Duchessa del Sussex hanno annunciato di voler fare un passo indietro dal loro ruolo di membri Senior della Famiglia Reale, la linea seguita sia dalla Regina Elisabetta che dal suo affezionato nipote William è stata a dir poco rigida.

Possiamo affermare che William ha mostrato lo stesso carattere “spietato” di nonna Elisabetta, almeno per quanto riguarda il comportamento assunto nei confronti di Harry e Meghan. Del resto, dal punto di vista di William, la coppia stava palesemente voltando le spalle alla Monarchia, una realtà alla quale il Principe sembra credere fedelmente.

A parlare della questione è stato anche questa volta Robert Lacey, autore del nuovo libro “Battle of brothers”, che si concentra proprio sui motivi che hanno reso tanto glaciale il rapporto tra i due fratelli. Ebbene, come era prevedibile, uno dei motivi è proprio il desiderio di Harry di distaccarsi dalla Famiglia Reale per vivere la sua vita nel modo più indipendente possibile.

Video Credit Sky News

Che Kate Middleton, William e la Regina non avrebbero reagito bene a una simile decisione era altrettanto immaginabile. In fin dei conti, i tre Royal hanno sempre sacrificato tutto per la Monarchia. Harry però non intendeva percorrere le loro orme, e di certo l’arrivo di Meghan Markle ha rappresentato una ventata di aria fresca per il giovane ragazzo!

Kate Middleton e Waity William, storia d’amore o colloquio di lavoro?

Partiamo dal presupposto che, personalmente, penso che quella fra Kate Middleton e William sia in effetti una bella storia d’amore. Certo, un po’ troppo sotto i riflettori, ma pur sempre di amore si tratta. Probabilmente la pensa allo stesso modo Lacey, che però aggiunge che, più che un lungo fidanzamento, quella fra William e Kate sembra essere una lunga audizione per un lavoro.

Del resto, far parte della Monarchia inglese non è di certo una passeggiata di piacere, ed è quindi comprensibile che, vista la posizione che assumerà in futuro, Kate abbia dovuto fare un po’ di gavetta come fidanzata del Principe William.

Ben diverso è stato l’amore nato fra Meghan ed Harry. I due si sono innamorati e dopo pochissimo tempo parlavano già di matrimonio. Un’evoluzione che il povero William non sarebbe mai riuscito a comprendere. Proprio tale incapacità di capire le mosse del fratello avrebbe portato William a consigliare ad Harry di “andarci piano” con Meghan.

Dal canto suo, Harry non poté fare a meno di chiedersi se il fratello non stesse mettendo ancora una volta il bene della Monarchia di fronte alla sua felicità. E da quel momento tutto crollò, dando vita a uno scontro tra fratelli che tiene con il fiato sospeso i fan della Royal Famiy.

William continua a mostrarsi molto duro nei confronti delle scelte del fratello e della cognata. C’è anche chi sostiene che difficilmente tornerà la pace fra le due famiglie. Per quanto riguarda noi, continuiamo a sperare in un bellissimo Happy Ending, voi cosa ne pensate?

Foto da Elle