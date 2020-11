Nel corso delle ultime ore è apparsa Katia Follesa sui social con in serbo una divertente sorpresa per i suoi fan. A seguito delle numerose critiche dopo essersi dimagrita, la celebre comica ha deciso di rispondere a tutti i suoi haters. In che modo? La donna ha messo da parte l’imbarazzo ed ha mostrato a tutti gli utenti di Instagram la sua acne sul viso.

Nei giorni precedenti, a scatenare le critiche nei confronti di Katia Follesa è stata la sua perdita di peso di ben 18 chili. La celebre comica è dimagrita per motivi di salute ma il tutto ha generato comunque tanto clamore in rete. Infatti, la donna a ricevuto severi attacchi e commenti poco carini che hanno toccato in modo considerevole la sua sensibilità.

Alcuni l’hanno criticata per essersi omologata ai canoni di bellezza attuali, altri le hanno detti di essere incompatibile con il suo ruolo da comica. Si tratta di commenti che hanno fatto molto soffrire la donna, così come da lei dichiarato in occasione di un’intervista al “Corriere”.

Nonostante questo, la comica non si è fatta buttare giù da quei commenti spregevoli ed ha deciso di reagire. Proprio per questo motivo ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra l’acne sul viso e ironizzando quest’ultima.

Infatti, Katia Follesa ha preso un pennarello e ha unito tutti i brufoletti che aveva sulla fronte creando una sorta di costellazione. Tuttavia, è stato un gesto molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno scritto commenti positivi e a cui la comica ha strappato un bel sorriso. In questo modo, la Follesa ha voluto dimostrare di essere la comica di sempre, anche con una taglia 40.