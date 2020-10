Il drastico cambiamento fisico è valso a Katia Follesa numerose critiche nell’ultimo periodo. In seguito ad alcuni scatti condivisi su Instagram, dove appare dimagrita, la comica ha scatenato la reazione contraria di molti utenti. Qualcuno crede stia veicolando il messaggio sbagliato, essendosi adeguata ai canoni di magrezza, lei che era sempre stata in pace con le sue rotondità. Qualcuno si azzarda persino ad affermare che, diventata magra ora, abbia smesso di fare ridere.

Katia Follesa: il debutto su Italia 1

Katia Follesa ha una storia longeva in televisione. Il debutto risale a quasi 20 anni fa, quando debuttò sulla rete dei giovani, Italia 1. Quello è stato il suo trampolino di lancio verso una carriera piena di soddisfazioni.

Non più un esempio

Dopo aver pubblicato un’immagine in abito da sera si sono scatenati una miriade di commenti spiacevoli da parte dei detrattori. C’è chi si dice dispiaciuto nel vederla essere diventata magra. Costituiva l’esempio di come si possa essere dei professionisti eccellenti e lavorare in tivù pur con qualche kg in eccesso.

Ma il commento assomiglia a un complimento se paragonato a certe cattiverie scritte dagli haters, sempre sul piede di guerra per demolire i personaggi pubblici. La tesi da loro accampata è che il passaggio da una forma fisica all’altra modificherebbe inevitabilmente pure le abilità artistiche.

La replica

Alla luce dei giudizi tranchant ricevuti, Katia Follesa ha deciso di sottolineare come sicuramente non sia il peso indicato sulla bilancia a determinate quanto un’attrice comica sia brava. Pertanto su Instagram ha chiesto ai seguaci se realmente pensassero che il talento di far divertire il pubblico fosse legato all’apparenza.

Katia Follesa difesa da una schiera dei followers

La reazione è stata mista. Si va da attacchi “belli e buoni” a battute sibilline. Fortunatamente la fidanzata di Angelo Pisani ha anche ottenuto il sostegno di una schiera dei followers, consapevoli come sia la stessa, indipendentemente dalle curve.