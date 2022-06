Katia Ricciarelli ha fatto pace con Jessica e Lulù Selassiè? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Katia Ricciarelli ha rappresentato uno dei concorrenti più chiacchierati all’interno del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che sia stata sancita la pace con Jessica e Lulù Selassiè. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Katia Ricciarelli ha fatto pace con Jessica e Lulù Selassiè? Di recente è emerso un dettaglio sul web che di certo non è passato in osservato ai fan del noto personaggio televisivo.

All’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex moglie di Pippo Baudo è finita più volte al centro delle polemiche a causa di alcune affermazioni con connotazioni omofobe e razziste. Alcune discussioni hanno visto come protagoniste anche Jessica Selassiè e Lulù Selassiè. Per tanto, Clarissa Selassiè si era lasciata andare ad un duro sfogo contro la donna. Queste erano state le sue parole:

Katia ci ha detto che eravamo delle principesse sul pisello, che eravamo delle Z, delle M, che dovevamo tornare al nostro paese e tante altre cose. Katia non l’avrei mai potuta salvare, scusatemi, ma mi fa schifo quella donna e la odio. Mi fa schifo al C. Non l’avrei mai salvata

Il gesto inaspettato di Katia Ricciarelli

Attualmente sembra che le cose siano cambiate. A far ipotizzare che tra di loro la pace sia stata finalmente sancita è stato un gesto inaspettato da parte di Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, per rimanere sempre aggiornata con tutti i suoi follower, ha creato un nuovo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)

Tra le varie persone che ha iniziato a seguire ci sono anche le principesse, Jessica e Lulù Selassiè. Tuttavia, non siamo a conoscenza se si tratti di un vero e proprio riavvicinamento in quanto nessuna delle due ha ricambiato il gesto. Invece, per quanto riguarda Clarissa Selassiè, quest’ultima non è ancora presente tra i suoi seguiti.