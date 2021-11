Scott Speedman, star di You e di Grey's Anatomy, ha da poco gridato al mondo la sua gioia di essere diventato papà per la prima volta

Il volto di Scott Speedman è entrato almeno una volta in tutte le case, statunitensi e non. I suoi ruoli in You e soprattutto in Grey’s Anatomy sono assolutamente degni di nota. Così come degna di nota è la sua felicità nell’urlare al mondo intero la nascita della sua prima figlia, la piccola Pfeiffer Lucia.

Credit: scottspeedman – Instagram

La bimba, prima figlia dell’attore e di sua moglie, la stilista Lindsay Rae Hofmann, è nata un paio di settimane fa, precisamente il 26 ottobre scorso, ma la coppia ha scelto di annunciare al mondo il lieto evento soltanto qualche giorno fa.

Entrambi, sia Speedman che Hofmann, hanno pubblicato delle tenere foto in bianco e nero sui loro profili Instagram, che li ritraggono insieme alla nuova arrivata nel lettone di casa loro. Si è trattato infatti di un parto in casa.

La neo mamma, oltre a specificare data e luogo del parto e le misure della bimba, ha svelato anche il nome e il significato dello stesso.

Pfeiffer perché il suo cuore si senta sempre connesso alla natura e al mare e Lucia, per essere per sempre la nostra piccola ‘luce’.

L’attore di You e di Grey’s Anatomy e la stilista, fondatrice della casa di abbigliamento “Juillet Swimwear“, avevano annunciato la gravidanza qualche mese fa, in occasione della festa della mamma.

Da quel giorno, soprattutto sul profilo di lei, sono apparsi a ripetizione dei post che hanno documentato tutta la gravidanza e il dolce lievitare del suo grembo.

La felicità di Scott Speedman

Credit: scottspeedman – Instagram

Oggi Scott Speedman è al settimo cielo con la sua bimba tra le braccia. Qualche tempo fa aveva provato ad immaginarla questa gioia, raccontando tutte le sue sensazioni in un’intervista rilasciata a People.

Sono tremendamente eccitato. Probabilmente non ero pronto da giovane, e ora invece sono pronto a cedere. Il tempismo a volte è semplicemente fantastico. Non ho idea di cosa accadrà, ma tutti dicono che avere figli ti cambia la vita. E qualunque cosa significhi, sono entusiasta e trepidante di scoprirlo.

Credit: scottspeedman – Instagram

Scott e Lindsay sono insieme dal 2017 e da allora non si sono mai più allontanati. Ora questa bimba non farà altro che coronare il loro amore.