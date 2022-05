Una bellissima notizia per i tantissimi fa che seguono con profondo affetto Kelly Osbourne, attrice, modella e cantante inglese, nota soprattutto per essere la figlia di Ozzy Osbourne, lo storico front man dei Black Sabbath. La donna, che oggi ha 37 anni, ha infatti annunciato di essere incinta e quindi in dolce attesa del suo primo bebè.

Suo padre, il grandissimo Ozzy Osbourne, non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Ma anche lei, la secondo genita del front man della band dei Black Sabbath, ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto nel mondo della musica e della televisione britannica e mondiale.

Stiamo parlando di Kelly Osbourne, che oggi ha 37 anni e che è legata da qualche tempo con Sidney George Wilson, membro degli Slipknot.

I due si sono fidanzati ufficialmente all’inizio di quest’anno, quando l’attrice e modella ha pubblicato il loro primo scatto insieme da quando formano una coppia. Il loro amore è scoppiato dopo una amicizia durata per oltre 20 anni, come ha spiegato la stessa Kelly su Instagram:

Dopo 23 anni di amicizia non riesco a credere dove siamo finiti! Sei il mio migliore amico, la mia anima gemella e io sono così profondamente innamorato di te Sidney George Wilson.

Kelly Osbourne annuncia di essere incinta

Dopo quella foto, che è servita da annuncio di fidanzamento, il profilo di Kelly è rimasto all’asciutto per qualche mese. Tanto che i tantissimi fan che la seguono si chiedevano dove fosse finita.

A spiegare il motivo della sua assenza, alla fine, ci ha pensato la stessa Kelly, che per l’appunto ha annunciato di essere in dolce attesa:

So di essere stata un po’ assente in questi ultimi mesi, quindi ho pensato di condividere con tutti voi il motivo… Sono al settimo cielo per annunciare che diventerò mamma. Dire che sono felice non è abbastanza. Sono estasiato! 🤰💜

La notizia ha reso felicissimi anche papà Ozzy e mamma Sharon, che ora diventeranno nonni per la quarta volta. Gli altri tre nipotini sono arrivati dall’altro figlio Jack, fratello minore di Kelly, che sui social ha voluto manifestare a sua volta la felicità per l’imminente arrivo del suo primo nipotino.