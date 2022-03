Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano: i dettagli delle nozze

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano. Il celebre calciatore e la modella hanno deciso di raccontare tutti i dettagli del matrimonio a Vanity Fair. Nonostante i due si frequentano da poco, non vedono loro di pronunciare il fatidico sì davanti l’altare.

Era lo scorso 6 dicembre quando Kevin Prince Boateng ha fatto la proposta di matrimonio a Valentina Fradegrada. I due si frequentano da poco ma nonostante questo hanno deciso di diventare marito e moglie. Si sono visti per la prima volta ad agosto 2021. Da quel momento in poi hanno iniziati a scambiarsi un po di messaggi fino a diventare inseparabili.

A raccontare del loro primo incontro è stata la stessa showgirl. Un giorno i due rimasere per ben otto ore a parlare in una videochiamata. Queste le parole dell’imprenditrice:

Ci siamo scoperti subito simili e complici. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri. E poi, è un bono assurdo.

La prima proprosta di matrimonio del calciatore risale a novembre. Così come racconta l’ex marito di Melissa Satta, in quell’occasione non aveva comprato un anello. Per questo motivo, circa un mese dopo ha organizzato un vero e proprio evento per chiedere la mano alla sua fidanzata.

Il calciatore e l’imprenditrice non si sposeranno in una chiesa. La futura sposa ha deciso di rivolgersi a Enzo Miccio come wedding designer, lancierà il boquet ma non dormiranno separati la sera prima delle nozze. Inoltre i due hanno deciso di fare terapia di coppia:

Non ci sposeremo in chiesa, di conseguenza non seguiremo il corso prematrimoniale. Allora abbiamo deciso di fare terapia di coppia una volta alla settimana: per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova.

Valentina Fradegrada ha anche rivelato un dettaglio un poì bizzarro. Il giorno del matrimonio la coppia indoserà una collana contenente una goccia di sangue di entrambi. D’altronde, così come dichiarato da lei stessa: