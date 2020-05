Kikò Nalli chiarisce i dubbi sulla sua relazione con Ambra Lombardo Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? ecco alcuni chiarimenti

Tutti coloro che seguono il gossip ultimamente si stanno facendo una sola domande: è vero che Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? Questa coppia si era formata durante la sedicesima edizione del Grande Fratello, sotto la conduzione di Barbara D’Urso. Ultimamente però si mormora di una rottura tra i due, e tutto il web vuole sapere come stanno le cose.

A svelare ogni dubbio è uno dei diretti interessati. Kikò Nalli, hairstylist delle star nonché ex fiamma dell’opinionista Tina Cipollari, ha spiegato come stanno davvero le cose. A quanto dice l’ex gieffino quelle sulla rottura tra lui e Ambra Lombardo sono solo pettegolezzi assolutamente campati in aria. I due, ovviamente, sono rimasti separati durante il lock-down.

Ma ora che le misure si stanno allentando e si avvicina la riapertura tra Regioni, gli innamorati sono pronti a riprendere la loro storia da dove l’avevano lasciata.

L’hairstylist è stato intervistato dal settimanale “Nuovo”, ed ha assicurato che: “Gira voce che ci siamo lasciati, ma è falso… Non ci vediamo solo a causa dell’emergenza sanitaria”.

Quando gli viene chiesto se sarà lui a prendersi cura dell’acconciatura della sua fidanzata, assicura che sarà sua premura coccolare Ambra e darle il taglio che si merita. Ultimamente, poi, sono stati entrambi ospiti a “Vieni da Me”, Kikò in studio e Ambra in collegamento.

Lì hanno rassicurato di non essere mai stati sul punto di lasciarsi. Anzi, parlando dei progetti futuri, Ambra Lombardo rivela di fare le cose sul serio, tanto da pensare ad un matrimonio e a costruire una famiglia. Non ci sono dubbi: i due sono più uniti che mai!

Semplicemente, come per tantissime coppie, il lock-down li ha costretti a restare lontani per un po’. Ma a breve la coppia nata nel Grande Fratello tornerà ad abbracciarsi. L’amore ha superato anche le difficoltà dell’emergenza sanitaria.